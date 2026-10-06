В Инвикта са готови с пилотите си за 2027 във Формула 2

Шампионите при пилотите и отборите във Формула 2 за сезон 2025, Инвикта Рейсинг, станаха първият тим, който определи пилотите си в шампионата за следващата кампания.

Сега за Инвикта карат лидерът в класирането Рафаел Камара и парагваецът Джошуа Дюрксен, а за догодина местата им ще заемат вицешампионът във Формула 3 Фреди Слейтър и съотборникът му в Трайдънт този сезон Ноа Стрьомстед. Стрьомстед завърши 10-и в класирането във Формула 3 този сезон, като записа една победа на “Ред Бул Ринг”.

BREAKING: Noah Strømsted steps up to F2 for 2027! ⬆️ The Danish driver will race alongside F3 team mate Freddie Slater next season, completing Invicta Racing’s all-rookie line-up ✅ More info ℹ️👉 https://t.co/euQEpWP6mp #F2 #RoadToF1 https://t.co/2XJFbtdIls — Formula 2 (@Formula2) October 6, 2026

Големи изненади в календарите на Формула 2 и Формула 3 за 2027 година

Формула 2 и Формула 3 обявиха вчера календарите си за сезон 2027, а настоящата кампания във Формула 2 трябва да завърши в Катар и Абу Даби.

За титлата във Формула 2 този сезон се борят Камара, българският пилот Никола Цолов и Алекс Дън, като бразилецът има 7 точки аванс пред Българския лъв.

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Още един български пилот в британската Формула 4

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