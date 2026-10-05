Големи изненади в календарите на Формула 2 и Формула 3 за 2027 година

Организаторите на Формула 2 и Формула 3 публикуваха календарите на двата шампионата за сезон 2027, които включват някои доста големи изненади.
Най-интересно е решението нито един от двата шампионата да не посети „Спа“ в Белгия и „Хунгароринг“ в Унгария за сметка на повече състезания извън Европа. Програмата на Формула 2 отново ще включва 14 кръга, от които по-малко от половината (6) ще са на територията на Стария континент.
Във Формула 3 ще има десет кръга, като точно половината от тях ще са в Европа, а останали ще включват далечни пътувания. Сезонът трябва да завърши на „Истанбул Парк“ в Турция, което е едно от трите нови трасета заедно с тези в Джеда и Монреал.
Във Формула 2 ще има две нови трасета – „Истанбул Парк“ и „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити. „Жил Вилньов“ в Канада запазва своето място, след като тази година се включи като резервен кръг, докато Маями отпада, след като през този сезон също прие по спешност един кръг.
Календар във Формула 2 за сезон 2027 (всички стартове са поддържащи на Формула 1):
„Сахир“ (Бахрейн)*, 12-14 март
„Джеда“ (Саудитска Арабия)*, 19-21 март
„Албърт Парк“ (Австралия)*, 2-4 април
„Жил Вилньов“ (Канада)*, 21-23 май
„Монако“ (Монте Карло)*, 4-6 юни
„Силвърстоун“ (Великобритания)*, 2-4 юли
„Ред Бул Ринг“ (Австрия)*, 9-11 юли
„Монца“ (Италия)*, 3-5 септември
„Мадринг“ (Испания)*, 10-12 септември
„Баку“ (Азербайджан), 24-26 септември
„Истанбул Парк“ (Турция)*, 1-3 октомври
„Ерманос Родригес“ (Мексико Сити), 29-31 октомври
„Лусайл“ (Катар), 3-5 декември
„Яс Марина“ (Абу Даби), 10-12 декември
*Плюс Формула 3Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages