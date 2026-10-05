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Големи изненади в календарите на Формула 2 и Формула 3 за 2027 година

  • 5 окт 2026 | 20:28
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Големи изненади в календарите на Формула 2 и Формула 3 за 2027 година

Организаторите на Формула 2 и Формула 3 публикуваха календарите на двата шампионата за сезон 2027, които включват някои доста големи изненади.

Най-интересно е решението нито един от двата шампионата да не посети „Спа“ в Белгия и „Хунгароринг“ в Унгария за сметка на повече състезания извън Европа. Програмата на Формула 2 отново ще включва 14 кръга, от които по-малко от половината (6) ще са на територията на Стария континент.

Във Формула 3 ще има десет кръга, като точно половината от тях ще са в Европа, а останали ще включват далечни пътувания. Сезонът трябва да завърши на „Истанбул Парк“ в Турция, което е едно от трите нови трасета заедно с тези в Джеда и Монреал.

Във Формула 2 ще има две нови трасета – „Истанбул Парк“ и „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити. „Жил Вилньов“ в Канада запазва своето място, след като тази година се включи като резервен кръг, докато Маями отпада, след като през този сезон също прие по спешност един кръг.

Календар във Формула 2 за сезон 2027 (всички стартове са поддържащи на Формула 1):

  1. „Сахир“ (Бахрейн)*, 12-14 март

  2. „Джеда“ (Саудитска Арабия)*, 19-21 март

  3. „Албърт Парк“ (Австралия)*, 2-4 април

  4. „Жил Вилньов“ (Канада)*, 21-23 май

  5. „Монако“ (Монте Карло)*, 4-6 юни

  6. „Силвърстоун“ (Великобритания)*, 2-4 юли

  7. „Ред Бул Ринг“ (Австрия)*, 9-11 юли

  8. „Монца“ (Италия)*, 3-5 септември

  9. „Мадринг“ (Испания)*, 10-12 септември

  10. „Баку“ (Азербайджан), 24-26 септември

  11. „Истанбул Парк“ (Турция)*, 1-3 октомври

  12. „Ерманос Родригес“ (Мексико Сити), 29-31 октомври

  13. „Лусайл“ (Катар), 3-5 декември

  14. „Яс Марина“ (Абу Даби), 10-12 декември

*Плюс Формула 3

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Снимки: Gettyimages

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