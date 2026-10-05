Големи изненади в календарите на Формула 2 и Формула 3 за 2027 година

Организаторите на Формула 2 и Формула 3 публикуваха календарите на двата шампионата за сезон 2027, които включват някои доста големи изненади.

Най-интересно е решението нито един от двата шампионата да не посети „Спа“ в Белгия и „Хунгароринг“ в Унгария за сметка на повече състезания извън Европа. Програмата на Формула 2 отново ще включва 14 кръга, от които по-малко от половината (6) ще са на територията на Стария континент.

New venues for the FIA Formula 2 and FIA Formula 3 Championships confirmed! 🏁 Mark your calendars 📆 #FIA #F2 #F3 https://t.co/xGLq6TUBbz — FIA (@fia) October 5, 2026

Във Формула 3 ще има десет кръга, като точно половината от тях ще са в Европа, а останали ще включват далечни пътувания. Сезонът трябва да завърши на „Истанбул Парк“ в Турция, което е едно от трите нови трасета заедно с тези в Джеда и Монреал.

Three circuits will welcome F3 for the very first time in 2027! 🌏 Jeddah, Montreal and Istanbul await, with Montreal marking our North American debut and Istanbul hosting the season finale 🇸🇦🇨🇦🇹🇷 #F3 #RoadToF1 https://t.co/w9mMELDazv — Formula 3 (@Formula3) October 5, 2026

Във Формула 2 ще има две нови трасета – „Истанбул Парк“ и „Ерманос Родригес“ в Мексико Сити. „Жил Вилньов“ в Канада запазва своето място, след като тази година се включи като резервен кръг, докато Маями отпада, след като през този сезон също прие по спешност един кръг.

Two brand-new challenges for 2027! 🇹🇷🇲🇽 F2 will take on Istanbul Park and Autodromo Hermanos Rodriguez for the first time next season 💪 #F2 #RoadToF1 https://t.co/QprgSxKGW0 — Formula 2 (@Formula2) October 5, 2026

Календар във Формула 2 за сезон 2027 (всички стартове са поддържащи на Формула 1):

„Сахир“ (Бахрейн)*, 12-14 март „Джеда“ (Саудитска Арабия)*, 19-21 март „Албърт Парк“ (Австралия)*, 2-4 април „Жил Вилньов“ (Канада)*, 21-23 май „Монако“ (Монте Карло)*, 4-6 юни „Силвърстоун“ (Великобритания)*, 2-4 юли „Ред Бул Ринг“ (Австрия)*, 9-11 юли „Монца“ (Италия)*, 3-5 септември „Мадринг“ (Испания)*, 10-12 септември „Баку“ (Азербайджан), 24-26 септември „Истанбул Парк“ (Турция)*, 1-3 октомври „Ерманос Родригес“ (Мексико Сити), 29-31 октомври „Лусайл“ (Катар), 3-5 декември „Яс Марина“ (Абу Даби), 10-12 декември

*Плюс Формула 3

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Снимки: Gettyimages