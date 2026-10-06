Тим Щюцле поведе Отава към категоричен успех над Бостън

Отава Сенатърс записа убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Бостън Бруинс. Голямата звезда за канадския тим бе Тим Щюцле, който блесна с два гола и една асистенция още през първия период.

„Получи се страхотно отборно представяне. Бяхме много сплотени. Това е изключително важна победа за целия колектив“, сподели Щюцле след края на двубоя.

Майкъл Амадио се отличи с гол и голово подаване, а Дрейк Батерсън също се разписа за Сенатърс, които запазват пълен актив след първите си два мача от кампанията. Титулярният страж Линус Улмарк се намеси отлично при десет изстрела през първите две третини, но бе заменен превантивно преди старта на третата част заради сблъсък с нападателя на домакините Джей Джей Петерка пред вратарското поле.

Accidental? Or on purpose? 🤔 Either way, Tim Stützle has two! 📺: Exclusively on Sportsnet+ https://t.co/wEvabWb5il — NHL (@NHL) October 6, 2026

„Усети леко напрежение и дискомфорт“, поясни старши треньорът на Отава Травис Грийн. „Решихме, че е най-добре да не рискуваме и да премине нови медицински прегледи.“ На негово място на леда се появи Самуел Ершон, привлечен от Торонто Мейпъл Лийфс през лятото, който направи осем спасявания в дебюта си за тима.

За домакините Джеймс Хейгънс отбеляза втория си гол в НХЛ, а Джеръми Суейман се отличи с 20 отразени шайби. Загубата остави Бостън с актив от две победи и две поражения от старта на първенството.

Ça travaille fort à Boston 👀 Michael Amadio porte la marque à 4-0. #GoSensGo https://t.co/D8R4NQJvMu — Sénateurs d'Ottawa (@SenateursLNH) October 6, 2026

„Днес се провалихме пред собствена публика, не спести критиките си бранителят на Бостън Никита Задоров. - Не бяхме готови за двубоя още от първата секунда и това се видя ясно на леда. Не знам каква е причината.“

Бостън продължава да изпитва сериозни проблеми при игра с числен превес, след като пропусна и четирите си възможности в мача и вече има 0 реализирани ситуации от общо десет опита през сезона. Капитанът Давид Пащърнак подчерта, че липсата на увереност е водещ фактор, а наставникът Марко Щурм призна, че отборът трябва бързо да намери отговори и да подобри представянето си в тази зона.

Check out the hands on Drake Batherson! 👀 📺: Exclusively on Sportsnet+ https://t.co/MvZcohl0MZ — NHL (@NHL) October 6, 2026

Щюцле на практика реши мача в полза на гостите, реализирайки два пъти в рамките на едва 103 секунди. Германецът първо откри при игра с човек по-малко в 8-ата минута след бърза контраатака, организирана от Амадио. Малко по-късно нападателят наказа нова грешка на съперника и удвои преднината на Отава.

В началото на втората третина Батерсън се възползва от прецизен пас на Щюцле, за да направи 3:0, а пет минути след подновяването на играта Амадио покачи на 4:0 след отлично подаване на Шейн Пинто. В заключителната третина Хейгънс върна едно попадение за домакините след неволен рикошет в Ершон, но силите на Бруинс не стигнаха за нищо повече.

С двете си попадения Щюцле достигна котата от 151 гола в НХЛ и стана едва четвъртият германец в историята с над 150 шайби в лигата след Леон Драйзайтъл, Марко Щурм и Йохен Хехт. Улмарк пък се превърна в първия вратар на Сенатърс от Крейг Андерсън насам (през сезон 2016/17), който печели първите си два старта за кампанията. Нападателят на Отава Ридли Грейг пропусна срещата, изтърпявайки последния мач от наказанието си от миналия сезон.

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