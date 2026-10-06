Таунс не вярва, че ще успее да подпише нов договор с Никс преди старта на сезона

Центърът на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс заяви, че не вярва, че ще успее да подпише нов договор преди старта на сезона в Националната баскетболна асоциация.

Таунс, който ще навърши 31 години в средата на ноември, има договор с шампионите и за предстоящия сезон, но от следващото лято може да стане свободен агент, освен ако не активира клаузата в договора си за автоматичното му удължаване с още един сезон, което би му донесло още 61,1 милиона долара. Още сега обаче той може да подпише нов четиригодишен контракт на обща стойност 276 милиона долара, но от ръководството на Никс не са готови за подобна сделка.

"Ситуацията, в която се намираме, не е комфортна. Искам да направя нещо, което да позволи на тима да остане заедно. Но в същото време искам да получа и признание за работата, която съм свършил от ръководството", каза Таунс пред репортери.

Собственикът на Никс Джеймс Долан вече обяви, че няма да прави излишни разходи, като олаща над тавана на заплатите, позволен от НБА. По тази причина през лятото тимът се раздели и с другия център в отбора - Мичъл Робинсън.

В началото на юни месец Никс спечелиха титлата за пръв път от 1973 година насам, а Карл-Антъни Таунс имаше по почти 16 точки и 10 борби средно на мач в плейофите.

Нюйоркчани откриват новия сезон на 20 октомври с домакинство на Филаделфия 76ърс. Тази нощ двата отбора играха контрола във Филаделфия, която Сиксърс спечелиха със 120:97.

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