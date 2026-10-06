Кризата с контузени в Клипърс се задълбочава, Макс Щрус ще пропусне старта на сезона в НБА

Преследваният от контузии отбор на Лос Анджелис Клипърс от Националната баскетболна асоциация (НБА) понесе нов удар по време на първия си мач от предсезонната подготовка.

Макс Щрус получи частично скъсване на плантарната фасция на десния крак, докато Клипърс победиха Голдън Стейт Уориърс със 104:101 в Хонолулу. От тима обявиха, че баскетболистът ще бъде извън игра за поне четири седмици.

Клипърс започват редовния сезон в НБА на 21 октомври с домакински мач срещу Сакраменто Кингс, а четири седмици по-късно за отбора от Лос Анджелис вече ще предстои седми двубой за сезона.

30-годишният Щрус се присъедини към Клипърс от Кливланд Кавалиърс през август като част от сделка с участието на пет отбора.

Лос Анджелис Клипърс също така не могат да разчита на Брандън Инграм (ахилес), Брадли Бийл (коляно), Джордан Милър (рамо), Яник Конан Нидерхаузер (стъпало) и Коби Сандърс (тазобедрена става).

Макс Щрус се контузи в неделя, по-малко от пет минути след началото на мача, когато той пое топката и започна да куца, въпреки че нямаше сблъсък с друг състезател.

Контузията продължава злощастна серия за Щрус, който няма да бъде на разположение за откриващия мач на сезона за трета поредна година. През 2024/2025 той пропусна първите 27 срещи на Кавалиърс поради изкълчване на десния глезен, а през 2025/2026 баскетболистът дебютира едва на 15 март и не игра в първите 67 двубоя на Кливланд за сезона, докато се възстановяваше от операция на лявото стъпало.

В 12 мача (пет като титуляр) за Кавалиърс през миналия сезон Макс Щрус записа средни показатели от 11.2 точки, 5.4 борби - най-добро постижение в кариерата му и 2.0 асистенции.

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