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Георги Иванов дебютира за България именно в Люксембург преди 30 години

  • 6 окт 2026 | 07:30
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Слушай на живо: Люксембург - България

Преди три десетилетия без два дни президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов направи дебют за националния тим. Легендарният голмайстор на Левски записа своя мач номер 1 с фланелката на България срещу Люксембург на 8 октомври 1996 г.

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Довечера трикольорите, водени от Атанас Рибарски, излизат срещу футболистите от Великото херцогство в среща от Лига на нациите. Гонзо регистрира първите си минути за "А" отбора в квалификацията за Мондиал'98, играна на стадион "Жози Бартел" и спечелена от нашите с 2:1.

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Тогавашният национален селекционер Христо Бонев пусна като титуляр 20-годишния нападател на Локомотив (Пловдив), който беше заменен в средата на второто полувреме от настоящия член на Съвета на директорите в Левски Даниел Боримиров.

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България спечели с 2:1, след като в края на първото полувреме Емил Костадинов посрещна центриране отляво на Красимир Балъков и по отличен начин с глава матира вратаря на домакините. След почивката Люксембург докосна изравняването, но Борислав Михайлов спаси майсторски мрежата си, в един от своите последни мачове под българската рамка.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Люксембург

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Снимки: Imago

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