Над 300 деца участваха в „Детска атлетика“ в Нови пазар

Екипи на Българска федерация лека атлетика (БФЛА), община Нови пазар и СКЛА „Нови пазар“ организираха занимание по програмата „Детска атлетика“.
Всички деца от общината от I, II и III клас участваха в четиричасови заниманията водени в центъра на град Нови пазар от Андрей Рангелов и доброволци от Медицински университет Варна – филиал Шумен.
Над 300 деца получиха награди от БФЛА – фланелки, ваучери за спортна екипировка и грамоти, а те бяха връчени от Аян Мехмедов – заместник-кмет на община Нови пазар.
От община Нови пазар съобщиха, че ремонтът на градския стадион напредва, като са предвидени шест коридора с тартанова настилка.
Снимки: БФЛАДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google