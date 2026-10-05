Над 300 деца участваха в „Детска атлетика“ в Нови пазар

Екипи на Българска федерация лека атлетика (БФЛА), община Нови пазар и СКЛА „Нови пазар“ организираха занимание по програмата „Детска атлетика“.

Всички деца от общината от I, II и III клас участваха в четиричасови заниманията водени в центъра на град Нови пазар от Андрей Рангелов и доброволци от Медицински университет Варна – филиал Шумен.

Над 300 деца получиха награди от БФЛА – фланелки, ваучери за спортна екипировка и грамоти, а те бяха връчени от Аян Мехмедов – заместник-кмет на община Нови пазар.

От община Нови пазар съобщиха, че ремонтът на градския стадион напредва, като са предвидени шест коридора с тартанова настилка.

Снимки: БФЛА

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