Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Над 300 деца участваха в „Детска атлетика“ в Нови пазар

  • 5 окт 2026 | 22:05
  • 81
  • 0
Над 300 деца участваха в „Детска атлетика“ в Нови пазар

Екипи на Българска федерация лека атлетика (БФЛА), община Нови пазар и СКЛА „Нови пазар“ организираха занимание по програмата „Детска атлетика“.

Всички деца от общината от I, II и III клас участваха в четиричасови заниманията водени в центъра на град Нови пазар от Андрей Рангелов и доброволци от Медицински университет Варна – филиал Шумен.

Над 300 деца получиха награди от БФЛА – фланелки, ваучери за спортна екипировка и грамоти, а те бяха връчени от Аян Мехмедов – заместник-кмет на община Нови пазар.

От община Нови пазар съобщиха, че ремонтът на градския стадион напредва, като са предвидени шест коридора с тартанова настилка.

Снимки: БФЛА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Тъжна вест: Почина един от най-добрите треньори в историята на българската атлетика

Тъжна вест: Почина един от най-добрите треньори в историята на българската атлетика

  • 5 окт 2026 | 15:11
  • 1319
  • 0
Почина един от най-уважаваните български треньори по лека атлетика

Почина един от най-уважаваните български треньори по лека атлетика

  • 4 окт 2026 | 20:31
  • 3527
  • 0
Иво Балабанов и Маринела Нинева спечелиха крос „Скалите“

Иво Балабанов и Маринела Нинева спечелиха крос „Скалите“

  • 4 окт 2026 | 19:18
  • 1211
  • 1
Милица Мирчева: Конкуренцията в Маратона на София е сериозна и е възможно да видим рекорди

Милица Мирчева: Конкуренцията в Маратона на София е сериозна и е възможно да видим рекорди

  • 4 окт 2026 | 16:03
  • 652
  • 1
Предстои нещо прекрасно!

Предстои нещо прекрасно!

  • 4 окт 2026 | 14:03
  • 16849
  • 19
Нов национален рекорд на копие

Нов национален рекорд на копие

  • 4 окт 2026 | 05:35
  • 2236
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води до загуба на облик

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води до загуба на облик

  • 5 окт 2026 | 18:46
  • 11426
  • 74
Франция 0:0 Белгия, отлична възможност пред Лукаку

Франция 0:0 Белгия, отлична възможност пред Лукаку

  • 5 окт 2026 | 21:46
  • 1663
  • 5
Италия 1:0 Турция, гол на Скамака

Италия 1:0 Турция, гол на Скамака

  • 5 окт 2026 | 21:55
  • 1809
  • 4
УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

  • 5 окт 2026 | 18:12
  • 18437
  • 23
Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 17:00
  • 34967
  • 195
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

  • 5 окт 2026 | 15:45
  • 32930
  • 168