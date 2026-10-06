Само едно нещо може да спре Джокович за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Новак Джокович е пример за несломим дух. Въпреки всички здравословни проблеми, с които се сблъска през тази година, 39-годишният сръбски тенисист успя да запази перфектния си баланс на турнира в Пекин, след като в понеделник записа своята 33-а поредна победа след дисквалификация на Даниил Медведев за неспортсменско поведение. Джокович водеше с със 7:5, 5:3, когато руснакът прати топката към трибуните и удари зрител в окото. Преди това на четвъртфиналите Ноле надделя и над най-добрия през този сезон - шампиона на Ролас Гарос и Откритото първенство на САЩ Александър Зверев. Силните игри на Джокович в китайската столица му вдъхват достатъчно увереност, за да мисли за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Джокович с обнадеждаващи думи за физическото си състояние

"Честно казано, що се отнася до самата игра, не чувствам, че изоставам. Когато съм здрав, през последните няколко години многократно показах, че мога да побеждавам най-добрите тенисисти в света. Точно това демонстрирам и през тази седмица. Не се тревожа за играта си, нито за психическото си състояние, единствената ми грижа са физическите здравословни проблеми, чиято причина се опитвам да открия. Когато това се разреши напълно – надявам се скоро – не виждам никакъв проблем да участвам в Лос Анджелис", заяви носителят на 24 титли от турнирите от Големия шлем. на пресконференцията след успеха срещу Медведев.

Джокович не спира да ни изумява

Припомняме, че на предишните Олимпийски игри в Париж Джокович завоюва златния медал, след като на финала надигра Карлос Алкарас. С този триумф той окомплектова забележителната си колекция от трофеи.

Безгрешната серия на Джокович в Пекин продължи след скандална изява на Медведев

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