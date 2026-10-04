Джокович не спира да ни изумява

Новак Джокович постигна впечатляваща победа срещу тенисиста в най-добра форма в ATP тура и написа нова страница в историята на тениса в неделя вечер в Пекин.

39-годишният сърбин надделя над водача в схемата Александър Зверев с 4:6, 6:4, 6:4 в двубой на високо ниво и запази шансовете си за рекордна седма титла на турнира в Пекин. С успеха си за два часа и 35 минути Джокович подобри баланса си в китайската столица на 32 победи и нито една загуба — най-добрият старт на сингъл при мъжете в турнир от най-високото ниво в Откритата ера. Досега той делеше първото място в тази класация с големия си съперник Рафаел Надал, който спечели първите си 31 мача на „Ролан Гарос“.

DJOKOVIC DELIVERS - AGAIN 🙌🔥 The moment @DjokerNole defeated top seed Zverev to reach a SEVENTH Beijing semi-final! #ChinaOpen https://t.co/ittM22cQUm — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026

Джокович показа железни нерви и си осигури полуфинален сблъсък с друг бивш №1 в света — Даниил Медведев. Сърбинът допусна пробив още в първия гейм на мача — грешка, която се оказа достатъчна, за да му коства първия сет. След това обаче демонстрира характерните си непримиримост и желание за победа, върна се в двубоя и стигна до успеха с единствения пробив в решаващия сет.

32-0. https://t.co/9gvjGHhW1Z — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026

С втората си победа за сезона над тенисист от топ 2, след успеха срещу Яник Синер на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия, Джокович увеличи преднината си в преките срещи със Зверев на 10:5.

Ноле е първият тенисист в историята, който печели първите си 32 мача в един-единствен турнир той е 32-0 в кариерата си в китайската столица. До днес той делеше върховото постижение от 31-0 с Рафаел Надал, който постигна това на "Ролан Гарос".

Той е едва третият тенисист в историята на световната ранглиста на ATP, въведена през 1973 година, който побеждава съперник от топ 3, след като е навършил 39 години. Преди него това са постигали Кен Розуол и Джими Конърс.

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