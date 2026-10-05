Женският национален отбор по волейбол на Русия ще участва на Световното първенство през 2027 г.

Женският национален отбор по волейбол на Русия намери място сред 32-та финалиста на Световното първенство през 2027 година, което ще се проведе между 20 август и 5 септември в Съединените американски щати и Канада. Рускините заслужиха квотата си благодарение на позицията си в световната ранглиста.

През юли Международната федерация по волейбол (ФИВБ) отмени ограниченията спрямо Русия и даде зелена светлина за включването на националните гарнитури в Лигата на нациите през 2027 г. Участието на шампионатите на планетата обаче бе оставено в ръцете на страните организатори. Вследствие на това мъжката селекция на Русия няма да бъде допусната до Световното първенство в Полша, докато за женския отбор вратите за Северна Америка остават отворени. Домакини на срещите от турнира ще бъдат градовете Анахайм, Омаха, Орландо, Монреал и Квебек.

Президентът на Всеросийската федерация по волейбол Станислав Шевченко коментира новината с оптимизъм:

„Участието на руския отбор стана възможно благодарение на решението на Международната федерация по волейбол да съхрани точките ни за ранглистата след падането на санкциите. Благодарни сме на колегите за възможността да се изправим срещу най-силните състави на планетата в най-важния турнир за предстоящия сезон. Това ще бъде отлична проверка за състава ни преди Олимпийските игри в Лос Анджелис.“

Ръководителят на руския волейбол изрази и надежда, че политиката ще спре да влияе върху спорта:

„От наша страна сме готови да изпълняваме преките си задачи: да развиваме волейбола, да укрепваме международното партньорство и да подготвяме спортистите за най-големите надпревари. Допускането на Русия до Световното първенство за нас е преди всичко завръщане към реалната спортна конкуренция. Искаме да мислим само за спорт – за подготовката, качеството на играта, съперниците и постигнатото на игрището. Точно спортът трябва да бъде в центъра на нашето внимание“, заяви Шевченко пред официалния сайт на федерацията.

2027 FIVB Women’s Volleyball World Cup — Qualified Teams NORCECA — 6 Teams 🇺🇸 USA — Co-Host 🇨🇦 Canada — Co-Host 🇨🇺 Cuba 🇩🇴 Dominican Republic 🇵🇷 Puerto Rico 🇲🇽 Mexico CEV — 16 Teams 🇮🇹 Italy – Defending Champion 🇹🇷 Türkiye 🇷🇸 Serbia 🇵🇱 Poland 🇳🇱 Netherlands 🇷🇺 Russia 🇩🇪 Germany 🇨🇿 Czechia 🇧🇪 Belgium 🇫🇷 France 🇸🇮 Slovenia 🇸🇪 Sweden 🇺🇦 Ukraine 🇬🇷 Greece 🇧🇬 Bulgaria 🇨🇭 Switzerland CSV — 3 Teams 🇧🇷 Brazil 🇦🇷 Argentina 🇨🇴 Colombia AVC — 4 Teams 🇨🇳 China 🇯🇵 Japan 🇹🇭 Thailand 🇰🇷 South Korea CAVB — 3 Teams 🇪🇬 Egypt 🇰🇪 Kenya 🇨🇲 Cameroon #FIVBWorldCup #volleyball — Volleytrails (@volleytrails) October 5, 2026

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