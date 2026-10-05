Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Пресконференция на Атанас Рибарски и тренировка на националите преди гостуването на Люксембург
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Женският национален отбор по волейбол на Русия ще участва на Световното първенство през 2027 г.

  • 5 окт 2026 | 17:31
  • 421
  • 1
Женският национален отбор по волейбол на Русия ще участва на Световното първенство през 2027 г.

Женският национален отбор по волейбол на Русия намери място сред 32-та финалиста на Световното първенство през 2027 година, което ще се проведе между 20 август и 5 септември в Съединените американски щати и Канада. Рускините заслужиха квотата си благодарение на позицията си в световната ранглиста.

През юли Международната федерация по волейбол (ФИВБ) отмени ограниченията спрямо Русия и даде зелена светлина за включването на националните гарнитури в Лигата на нациите през 2027 г. Участието на шампионатите на планетата обаче бе оставено в ръцете на страните организатори. Вследствие на това мъжката селекция на Русия няма да бъде допусната до Световното първенство в Полша, докато за женския отбор вратите за Северна Америка остават отворени. Домакини на срещите от турнира ще бъдат градовете Анахайм, Омаха, Орландо, Монреал и Квебек.

Президентът на Всеросийската федерация по волейбол Станислав Шевченко коментира новината с оптимизъм:

„Участието на руския отбор стана възможно благодарение на решението на Международната федерация по волейбол да съхрани точките ни за ранглистата след падането на санкциите. Благодарни сме на колегите за възможността да се изправим срещу най-силните състави на планетата в най-важния турнир за предстоящия сезон. Това ще бъде отлична проверка за състава ни преди Олимпийските игри в Лос Анджелис.“

Ръководителят на руския волейбол изрази и надежда, че политиката ще спре да влияе върху спорта:

„От наша страна сме готови да изпълняваме преките си задачи: да развиваме волейбола, да укрепваме международното партньорство и да подготвяме спортистите за най-големите надпревари. Допускането на Русия до Световното първенство за нас е преди всичко завръщане към реалната спортна конкуренция. Искаме да мислим само за спорт – за подготовката, качеството на играта, съперниците и постигнатото на игрището. Точно спортът трябва да бъде в центъра на нашето внимание“, заяви Шевченко пред официалния сайт на федерацията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Левски спечели първия турнир за купа Аqualife Volleybll Challenge за момичета U16

Левски спечели първия турнир за купа Аqualife Volleybll Challenge за момичета U16

  • 5 окт 2026 | 14:13
  • 470
  • 0
Предпоследна седмица от подготовката за Лубе преди турнира „Йези Волей Къп“

Предпоследна седмица от подготовката за Лубе преди турнира „Йези Волей Къп“

  • 5 окт 2026 | 13:59
  • 525
  • 0
Марица (Пловдив) спечели волейболния турнир на приятелството „Стефка Великова“ в Плевен

Марица (Пловдив) спечели волейболния турнир на приятелството „Стефка Великова“ в Плевен

  • 5 окт 2026 | 12:44
  • 516
  • 0
Преди 40 години: Великолепният тим на България с бронз на световното във Франция

Преди 40 години: Великолепният тим на България с бронз на световното във Франция

  • 5 окт 2026 | 12:35
  • 3266
  • 2
Владо Николов: ММС ще работи с легитимно избрания президент на БФ Баскетбол

Владо Николов: ММС ще работи с легитимно избрания президент на БФ Баскетбол

  • 5 окт 2026 | 12:25
  • 1808
  • 0
Идеалният отбор на турнира в Перник

Идеалният отбор на турнира в Перник

  • 5 окт 2026 | 12:07
  • 553
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води го загуба на облик

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води го загуба на облик

  • 5 окт 2026 | 18:45
  • 3880
  • 18
УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

  • 5 окт 2026 | 18:12
  • 5539
  • 3
Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 17:00
  • 27822
  • 134
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

  • 5 окт 2026 | 15:45
  • 27315
  • 130
Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

  • 5 окт 2026 | 14:50
  • 20343
  • 75
Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

  • 5 окт 2026 | 15:21
  • 16373
  • 37