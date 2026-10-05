Крайно класиране при пилотите в WRC за сезон 2026

Крайно класиране при пилотите в Световния рали шампионат (WRC) за сезон 2026, който беше спечелен от Елфин Еванс, а негови подгласници станаха Оливър Солберг и Сами Паяри:
Елфин Еванс – 243 точки
Оливър Солберг – 238
Сами Паяри – 237
Себастиен Ожие – 189
Адриен Фурмо – 183
Такамото Кацута – 175
Тиери Нювил – 134
Хейдън Падън – 38
Джошуа Макърлийн – 35
Есапека Лапи – 33
Йоан Росел – 24
Джон Армстронг – 22
Роберт Вирвес – 19
Лео Росел – 18
Гас Грийнсмит – 14
Мартинс Сескс – 12
Николай Грязин – 10
Дани Сордо – 10
Роопе Корхоненс – 9
Диего Домингес – 8
Алехандро Качон – 7
Фау Салдивар – 6
Роберто Дапра – 6
Андреас Микелсен – 5
Яри-Мати Латвала – 4
Теему Сунинен – 3
Алехандро Галанти – 2
Артур Пеламор – 2
Матео Фонтана – 2
Ерик Камий – 1
Емил Линдхолм - 1
Тейлър Гил – 1
Грегоар Мюнстер – 0
Жордан Сердеридис – 0
Ромет Юргенсон – 0
Лоренцо Бертели – 0
Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финалаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg