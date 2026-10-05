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Крайно класиране при пилотите в WRC за сезон 2026

  • 5 окт 2026 | 13:00
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Крайно класиране при пилотите в Световния рали шампионат (WRC) за сезон 2026, който беше спечелен от Елфин Еванс, а негови подгласници станаха Оливър Солберг и Сами Паяри:

  1. Елфин Еванс – 243 точки

  2. Оливър Солберг – 238

  3. Сами Паяри – 237

  4. Себастиен Ожие – 189

  5. Адриен Фурмо – 183

  6. Такамото Кацута – 175

  7. Тиери Нювил – 134

  8. Хейдън Падън – 38

  9. Джошуа Макърлийн – 35

  10. Есапека Лапи – 33

  11. Йоан Росел – 24

  12. Джон Армстронг – 22

  13. Роберт Вирвес – 19

  14. Лео Росел – 18

  15. Гас Грийнсмит – 14

  16. Мартинс Сескс – 12

  17. Николай Грязин – 10

  18. Дани Сордо – 10

  19. Роопе Корхоненс – 9

  20. Диего Домингес – 8

  21. Алехандро Качон – 7

  22. Фау Салдивар – 6

  23. Роберто Дапра – 6

  24. Андреас Микелсен – 5

  25. Яри-Мати Латвала – 4

  26. Теему Сунинен – 3

  27. Алехандро Галанти – 2

  28. Артур Пеламор – 2

  29. Матео Фонтана – 2

  30. Ерик Камий – 1

  31. Емил Линдхолм - 1

  32. Тейлър Гил – 1

  33. Грегоар Мюнстер – 0

  34. Жордан Сердеридис – 0

  35. Ромет Юргенсон – 0

  36. Лоренцо Бертели – 0

Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала
Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала
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Снимки: Sportal.bg

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