Крайно класиране при пилотите в WRC за сезон 2026

Крайно класиране при пилотите в Световния рали шампионат (WRC) за сезон 2026, който беше спечелен от Елфин Еванс, а негови подгласници станаха Оливър Солберг и Сами Паяри:

Елфин Еванс – 243 точки Оливър Солберг – 238 Сами Паяри – 237 Себастиен Ожие – 189 Адриен Фурмо – 183 Такамото Кацута – 175 Тиери Нювил – 134 Хейдън Падън – 38 Джошуа Макърлийн – 35 Есапека Лапи – 33 Йоан Росел – 24 Джон Армстронг – 22 Роберт Вирвес – 19 Лео Росел – 18 Гас Грийнсмит – 14 Мартинс Сескс – 12 Николай Грязин – 10 Дани Сордо – 10 Роопе Корхоненс – 9 Диего Домингес – 8 Алехандро Качон – 7 Фау Салдивар – 6 Роберто Дапра – 6 Андреас Микелсен – 5 Яри-Мати Латвала – 4 Теему Сунинен – 3 Алехандро Галанти – 2 Артур Пеламор – 2 Матео Фонтана – 2 Ерик Камий – 1 Емил Линдхолм - 1 Тейлър Гил – 1 Грегоар Мюнстер – 0 Жордан Сердеридис – 0 Ромет Юргенсон – 0 Лоренцо Бертели – 0

Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

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Снимки: Sportal.bg