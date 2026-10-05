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Бивш съотборник на Киву в Интер: Откакто стана толкова важен, вече не ми вдига

  • 5 окт 2026 | 16:11
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Шампионът на Италия с Интер Уесли Снайдер говори за някогашния си съквартирант в клуба Кристиан Киву, който сега е начело на тима и който през миналия сезон записа дубъл.

“Откакто стана толкова важен треньор, вече не ми отговаря... (б.р. - смее се) - заяви Снайдер пред “Гадзета дело спорт”. - Шегата настрана, Кристиан сякаш е роден да бъде начело на Интер и не очаквах да пробяга сто метра, за да празнува с играчите пред трибуната. Малко е остарял, но дълбоко в себе си си е същият.”

Нидерландецът беше част от тима на Жозе Моуриньо, който през 2010 година покори Европа.

“Изминаха 16 години и никога повече не е имало отбор като нашия. Имахме всичко, абсолютно всичко! Не мисля, че има играч от сегашния Интер, който би могъл да играе в онзи наш състав. Лаутаро на моето място? Стига шеги (смее се, б.р.)!”, коментира още Снайдер.

Полузащитникът със 134 мача и 31 гола за националния отбор на Нидерландия обясни какви са задачите пред румънския специалист след подновяването на Серия А: „Всяка професия се учи в движение – в този случай на терена. Малко по малко. Например Киву ще трябва да прецени ефекта от толкова дълга пауза върху играчите. Освен това е важно тимът да не се оказва постоянно в ролята на догонващ“.

Запитан дали може да се превърне в сериозен проблем фактът, че Интер изоставаше с 0:2 в четири поредни срещи (като единствено срещу Реал Мадрид не успя да обърне резултата), Снайдер заяви: „Не мисля, това е едва началото. Имаше Световно първенство, което оказа влияние върху подготовката, а и някои играчи все още трябва да се адаптират. Щом всичко си дойде на мястото, Интер със сигурност няма да допуска два гола пасив всеки път. Факт е, че успяваха да се върнат в мача във всяка ситуация, почти го направиха и в Мадрид. Само големите отбори са способни на подобни обрати“.

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