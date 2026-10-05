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Седрик Себалос: Стеф Къри не би могъл да прави същите неща в моята ера

  • 5 окт 2026 | 16:23
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Седрик Себалос: Стеф Къри не би могъл да прави същите неща в моята ера

Бившият играч от НБА Седрик Себалос коментира промените в динамиката и стила на игра в лигата, правейки паралел между своето поколение и съвременната епоха, водена от Стефен Къри. Себалос обърна внимание както на физическата агресия от миналото, така и на сериозния ръст във възнагражденията на съвременните баскетболисти.

"Смятам, че точно в това се състои разликата в самата игра. Отнесох доста критики, когато казах, че Стефен Къри не би могъл да прави същите неща в моята ера. Тогава на паркета бяха играчи като Оукли, Мейсънс и Бък Уилямс, които печелеха по 100 000 долара. И ако някой стреля от центъра, после ще се разправяте сериозно в съблекалнята. Меджик също често говори за тези неща – как играчите се сбиваха помежду си и как Оукли раздаваше шамари наред. Всичко опираше до парите. Днес, ако взимам 60 или 80 милиона, ще кажа: стреляй си свободно, Стеф, изобщо не ми пука. При такива договори не ми се налага да си губя зъбите за сумите, които онези момчета изкарваха тогава", сподели Себалос при гостуването си в All The Smoke.

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Снимки: Gettyimages

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