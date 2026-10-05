Левски спечели първия турнир за купа Аqualife Volleybll Challenge за момичета U16

Отборът на Левски София спечели първото издание на предсезонния турнир по волейбол за подрастващи за Купа ‘Aqualife Volleyball Challenge’. Надпреварата бе за момичета под 16 години и се проведе в спортен комплекс „Аквалайф“ в морския ни курорт Кранево с участието на 8 отбора от цялата страна.
Турнирът е първи по рода си в такива мащаби за Черноморския регион и се яви като генерална проверка на участниците преди старта на първенствата за подрастващи в България.
Игра се по системата всеки срещу всеки в две зали в спортен комплекс „Аквалайф“.
След изиграване на всички мачове първенец стана тимът на Левски София, който завърши със седем поредни победи и 20 точки. С това волейболистките на „сините“ U16 се поздравяват и с предсезонен Трофей от силен турнир и дават заявка за лидерство през предстоящия шампионат в тази възраст.
Спечелването на Купата носи на ВК Левски и голямата награда – безплатен едноседмичен тренировъчен лагер в КК „Акалайф“, който е осигурен от управителите на спортния комплекс в Кранево и организатори на турнира - Десислава Календжиева и Орлин Джелепов.
Крайно класиране:
Левски София 7/0 победи – 20 точки
Любо Ганев-Автосвят (Русе) 6 /1 – 19 точки
Спартак (Варна) 4/3 - 13 точки
Тополово 4/3 - 11 точки
Лъвски сърца (София) 4/3 - 9 точки
Владимир Николов 2/5
Казанлък Волей 1/6
Царево 0/7
Индивидуални награди
Най-добър нападател: Димана Цветкова – Любо Ганев-Автосвят (Русе)
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Най-добър разпределител: Александра Иванова – Владимир Николов (София)
Най-добър централен блокировач: Емануела Иванова – Спартак (Варна)
Най-добро либеро – Анжелина Грешкова – Лъвски сърца (София)
Най-добър диагонал – Диана Матърова – Тополово
Най-полезен състезател (MVP) Ивет Гаврилова – Левски СофияДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google