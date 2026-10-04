Лубе с чиста победа над Чистерна! Алекс Николов стана топ реализатор с 12 точки

Волейболистите на Кучине Лубе (Чивитанова) записаха категоричен успех с 3:0 (25:22, 25:22, 25:21) срещу Чистерна Волей в приятелска среща, състояла се в зала „ПалаЧарапика“ в Сан Северино Марке. Пред погледа на 600 зрители по трибуните вицешампионите на Италия изиграха първата си проверка срещу опонент от елитната Суперлига, след като до момента проведоха пет спаринга срещу тимове от Серия А2.

Най-резултатен за успеха на водения от Джампаоло Медей състав бе българският национал Александър Николов. Посрещачът бе единственият състезател на полето с двуцифрен актив, завършвайки с 12 точки (1 ас). Отличен мач като титулярен разпределител изигра и неговият по-малък брат Симеон Николов, който се отчете с 1 точка. В отсъствието на болния Алберто Поло, „червено-белите“ показаха стабилност в ключовите моменти и се наложиха благодарение на превъзходството си на блокада (10 срещу 8 успешни блока, по 3 на Хау и Климеш). За състава на Чистерна, воден от Даниеле Морато, резервата Мартинес Паласиос реализира 8 точки.

Двубоят започна по-добре за гостите, които се възползваха от колебливото начало на домакините и поведоха с 11:6. Серия от силни сервиси на Симеон Николов обаче възстанови равенството при 12:12. В заключителната част на първия гейм Чивитанова стигна до обрат (17:16), а солидната игра на блокада позволи на отбора да затвори частта при 25:22.

Вторият гейм се разви по подобен сценарий, като тимът на Чистерна отново взе ранен аванс. Постепенно Лубе стабилизира посрещането и атаката си (62% успеваемост), воден от силните изяви на Алекс Николов, който реализира 6 точки в тази част. След серия на сервис на Хау и отлични отигравания на Ботоло и Гарджуло, „кучиниерите“ взеха преднина и спечелиха с 25:22 след сервис в аут на Ноа Дюфлос-Роси.

В третия гейм наставникът Медей направи няколко ротации, давайки шанс на Бизото, Куюнджич, Гардини, Тонконох и резервния разпределител Дзопелари. Сръбският посрещач Куюнджич даде тон с успешни начални удари, а успешна атака на Симеон Николов направи резултата 15:12. Въпреки че Чистерна изравни при 18:18, финалните минути преминаха под диктовката на Чивитанова, която приключи мача при 25:21 след неточен начален удар на Филипо Ланца.

„Бяхме малко сковани в началото, но отборът е в пълен състав едва от няколко дни. Подобни мачове са изключително важни, за да се сработим. Имаме върху какво да работим в по-простите ситуации като леките топки, както и в защита. Убеден съм, че ще бъдем напълно готови за старта на първенството срещу Верона. Благодаря на феновете за топлата подкрепа и се надявам да ги видя в голям брой и при гостуването ни на старта, а в нашата зала „Евросуоле Форум“ знам, че винаги ще ни дават сили“, коментира след края на мача разпределителят Симеон Николов.

Кучине Лубе Чивитанова – Чистерна Волей 3:0 (25:22, 25:22, 25:21)

КУЧИНЕ ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА: СИМЕОН НИКОЛОВ 1, Гарджуло 4, Лепки 8, Бизото (либеро), Балазо (либеро), Гардини 2, Куюнджич 2, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 12, Дзопелари, Хау 6, Тонконох 2, Климеш 5, Ботоло 7.Старши треньор: Джампаоло Медей.

ЧИСТЕРНА ВОЛЕЙ: Сабо, Магалини 7, Вробел, Малиано, Барото, Ланца 7, Фаница 1, Пиери (либеро), Мартинес Паласиос 8, Мацоне 6, Дюфлос-Роси 7, Тости 3, Федеричи (либеро).Старши треньор: Даниеле Морато.

Съдии: Убалдо Лучани и Мартин Полента.

Зрители: 600.

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