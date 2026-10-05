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Рибери още страда за изпуснатата "Златна топка"

  • 5 окт 2026 | 06:25
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Рибери още страда за изпуснатата "Златна топка"

Раната от надпреварата за „Златната топка“ през 2013 година все още не е заздравяла за Франк Рибери. По време на участието си на Спортния фестивал в Тренто, Северна Италия, бившият френски национал отново говори за разочарованието от изпуснатото отличие в година, в която спечели цели пет трофея: Бундеслигата, Купата на Германия, Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

Въпреки това Рибери остана на трето място в крайното класиране след победителя Кристиано Роналдо и Лионел Меси. „2013-а беше моята златна година. Бях най-добрият футболист в Бундеслигата и в Европа. Може би дори заслужавах „Златната топка“. Това, че не я спечелих, ме заболя. Беше разочарование и нямам проблем да го призная. Беше магически сезон, спечелих всичко, като играех на най-високо ниво както в Байерн, така и в националния отбор... Какво повече можех да направя?“, сподели 43-годишният французин пред „Гадзета дело Спорт“.

Гласуването през въпросната 2013 година наскоро бе коментирано и от Паскал Фере. Бившият директор на „Франс Футбол“, изданието, което връчва приза, обясни пред „РМС Спорт“, че действащият тогава регламент е повлиял пряко на крайния изход: „Ситуацията беше специфична, защото по онова време имаше три категории гласуващи: журналисти, национални селекционери и капитани на представителните тимове. Рибери имаше огромно предимство сред журналистите. Това, което му коства победата, бяха гласовете на треньорите и капитаните. При класическия формат той щеше да спечели „Златната топка“.“

Въпреки това, от индивидуална гледна точка, статистиката на Рибери трудно може да се сравнява с тази на Роналдо и Меси през сезон 2012/13.

Французинът записа 11 гола и 20 асистенции в 43 двубоя за Байерн. Меси, който бе триумфирал с наградата в предходните четири години, вкара 60 попадения и добави 15 асистенции в 50 мача за Барселона. Победителят Кристиано Роналдо пък наниза 55 гола и направи 12 асистенции в 55 срещи с екипа на Реал Мадрид.

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Снимки: Gettyimages

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