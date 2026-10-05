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Венислав Антов и Преслав Петков се срещнаха на турнир в Женева

  • 5 окт 2026 | 11:56
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Венислав Антов и Преслав Петков се срещнаха на турнир в Женева

Двама български национали участваха в международния предсезонен турнир Coupe Fred Fellay в Женева. Венислав Антов бе с френския Туркоа, а Преслав Петков – с германския Дюрен. В надпреварата участваха още италианският Кунео и домакинът Шеноа (Женева). Мачовете се играха във формат два от 3 гейма, като четирите отбора първо се срещнаха всеки срещу всеки, а първите два в класирането продължиха към финала.

Още в първата фаза Антов и Петков застанаха от двете страни на мрежата. Дюрен спечели срещу Туркоа с 2:1 (25:23, 22:25, 25:18).

Антов се представи силно срещу Кунео, въпреки поражението на френския тим с 1:2 (25:18, 24:26, 22:25). Българският диагонал реализира 10 точки и бе сред най-резултатните за Туркоа.

Дюрен достигна до спора за трофея, където отстъпи на Кунео с 0:2 (19:25, 23:25). Петков бе сред използваните състезатели на германския тим, но не реализира точки, а италианците спечелиха Coupe Fred Fellay.

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