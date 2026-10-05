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Халибъртън обяви пълното си възстановяване: Готов съм на 100%, без ограничения

  • 5 окт 2026 | 11:48
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Халибъртън обяви пълното си възстановяване: Готов съм на 100%, без ограничения

Основният плеймейкър на Индиана Пейсърс Тайрийз Халибъртън сподели вълнението си от дългоочакваното си завръщане в игра. Лидерът на тима се включи в предсезонна контрола, с което сложи край на продължителната си рехабилитация след претърпяна тежка контузия на ахилеса.

„Всичко премина страхотно, усещането беше невероятно! Изключително щастлив съм, че отново съм на терена. Знам колко много хора очакваха моето завръщане и виждам, че целият град вече гори в очакване на новия сезон. Безкрайно радостен съм да бъда част от всичко това и нямам търпение кампанията да започне“, коментира пойнт гардът.

Той бе категоричен, че здравословните му проблеми са напълно отшумели и няма да бъде пазен излишно от треньорския щаб.

„Здрав съм и съм готов на 100 процента. Няма да има никакви лимити за игровото ми време. Това не е просто поредната новина от неназовани вътрешни източници – аз самият съм източникът на тази информация. Напълно готов съм за предстоящия сезон“, заяви Халибъртън.

Халибъртън скъса десния си ахилес по време на мач №7 от Финалите на НБА между Индиана и Оклахома Сити Тъндър. "Гръмотевиците" триумфираха с титлата, а гардът пропусна целия сезон 2025/26.

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Снимки: Gettyimages

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