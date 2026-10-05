Умоджа Гибсън с добър мач, но Барселона претърпя първа загуба за сезона в Испания

Американецът с български паспорт Умоджа Гибсън записа 10 точки, 1 борби и 2 асистенции при загубата на гранда Барселона с 94:100 като гост на Мурсия във втория кръг на испанското първенство. Гибсън остана на терена малко повече от 17 минути.

Поражението бе първо за Барселона в Лига Ендеса за новия сезон.

В следващия си двубой Гибсън и компания ще приемат литовския Жалгирис на 9 октомври в среща от Евролигата. Два дни по-късно Барселона щее домакин на Валенсия в испанския шампионат.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимка: FC Barcelona Basket﻿/Facebook

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