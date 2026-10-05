Самоскевич блесна с два гола, Сиатъл отново разгроми Калгари

Маки Самоскевич отбеляза първите си две попадения с екипа на Сиатъл Кракен, извеждайки тима си до категоричен успех с 6:1 над Калгари Флеймс тази нощ.
Нападателят се присъедини към състава на Сиатъл на 21 юни след сделка с Флорида Пантърс, като в замяна тимът получи избор в първия кръг на драфта в НХЛ през 2026 година и условен избор във втория кръг през 2027 година. На 1 юли Самоскевич парафира тригодишен контракт на стойност 11,55 милиона долара при средна годишна заплата от 3,85 милиона долара.
Бъркли Катън се отличи с гол и асистенция, а точни за Сиатъл (2-1-0) бяха още Шейн Райт, Боби Макман и Джордан Ебърле. Тимът се реваншира за съботното си поражение с 1:3 от Едмънтън Ойлърс. Вратарят Джоуи Дакорд отрази 32 удара, след като в откриващия мач за сезона в четвъртък записа 24 спасявания при идентичен успех с 6:1 срещу същия съперник.
„Джоуи се справи отлично, особено в началните минути, когато им позволихме няколко добри ситуации, коментира треньорът на домакините Лейн Ламбърт. - Благодарение на него успяхме да намерим своя ритъм. Той запази мрежата си суха в тези моменти, а ние се възползвахме максимално от шансовете си.“
Почетното попадение за Калгари (0-3-0), които ден по-рано отстъпиха с 1:4 пред Ванкувър Канъкс, бе дело на Морган Фрост. Стражът Дъстин Улф инкасира шест гола от 27 изстрела към вратата си.
„Беше изключително тежка вечер, призна наставникът на Калгари Райън Хъска. - Липсва ни синхрон на леда. В момента, в който наберем инерция и нещата потръгнат, някой нарушава тактическата дисциплина и шайбата се озовава в нашата врата. Трябва незабавно да изчистим тези грешки.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google