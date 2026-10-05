Самоскевич блесна с два гола, Сиатъл отново разгроми Калгари

Маки Самоскевич отбеляза първите си две попадения с екипа на Сиатъл Кракен, извеждайки тима си до категоричен успех с 6:1 над Калгари Флеймс тази нощ.

Нападателят се присъедини към състава на Сиатъл на 21 юни след сделка с Флорида Пантърс, като в замяна тимът получи избор в първия кръг на драфта в НХЛ през 2026 година и условен избор във втория кръг през 2027 година. На 1 юли Самоскевич парафира тригодишен контракт на стойност 11,55 милиона долара при средна годишна заплата от 3,85 милиона долара.

MACKIE SAMOSKEVICH SCORES HIS FIRST GOAL WITH THE @SEATTLEKRAKEN! 🦑 https://t.co/rlQOySuMW4 — NHL (@NHL) October 5, 2026

Бъркли Катън се отличи с гол и асистенция, а точни за Сиатъл (2-1-0) бяха още Шейн Райт, Боби Макман и Джордан Ебърле. Тимът се реваншира за съботното си поражение с 1:3 от Едмънтън Ойлърс. Вратарят Джоуи Дакорд отрази 32 удара, след като в откриващия мач за сезона в четвъртък записа 24 спасявания при идентичен успех с 6:1 срещу същия съперник.

Berkly Catton scores the first goal of the season at Climate Pledge Arena. He cashes in on one of several careless turnovers from Calgary so far. The Flames look just as bad as they did on Thursday. https://t.co/9T3nE6CRZO — Emerald City Hockey (@EmeraldCityHky) October 5, 2026

„Джоуи се справи отлично, особено в началните минути, когато им позволихме няколко добри ситуации, коментира треньорът на домакините Лейн Ламбърт. - Благодарение на него успяхме да намерим своя ритъм. Той запази мрежата си суха в тези моменти, а ние се възползвахме максимално от шансовете си.“

Почетното попадение за Калгари (0-3-0), които ден по-рано отстъпиха с 1:4 пред Ванкувър Канъкс, бе дело на Морган Фрост. Стражът Дъстин Улф инкасира шест гола от 27 изстрела към вратата си.

🔥FLAMES GOAL🔥 Matvei Gridin finds Morgan Frost with a tape to tape pass and he buries it. 🎥: Sportsnet | #Flames https://t.co/NbI7vb5HEA — Robert Munnich (@Robert_Munnich) October 5, 2026

„Беше изключително тежка вечер, призна наставникът на Калгари Райън Хъска. - Липсва ни синхрон на леда. В момента, в който наберем инерция и нещата потръгнат, някой нарушава тактическата дисциплина и шайбата се озовава в нашата врата. Трябва незабавно да изчистим тези грешки.“

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