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Илие Настасе: Рафаел Надал е най-великият, 14-те титли от Ролан Гарос струват повече от всичко

  • 5 окт 2026 | 00:15
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Илие Настасе: Рафаел Надал е най-великият, 14-те титли от Ролан Гарос струват повече от всичко

Легендата на световния тенис Илие Настасе се включи в дебата за това кой е най-велик в историята на аристократичния спорт. 80-годишният румънец заяви, че за него Рафаел Надал остава най-добрият тенисист, когото е виждал на корта, независимо от рекордния брой титли от Големия шлем на Новак Джокович.

Според първия номер 1 в компютърната ранглиста на ATP, постижението на Рафаел Надал на Ролан Гарос е ненадминато в историята на спорта. Настасе подчерта, че 14-те титли на испанската легенда на червените кортове във Франция тежат повече от общия брой трофеи от Големия шлем на Джокович.

„За мен най-силен от всички, които съм виждал, си остава Надал. Да спечелиш 14 пъти в Париж струва повече от всеки друг рекорд в Големия шлем“, заяви румънецът.

Настасе не пропусна да анализира и настоящия водач в световната ранглиста Яник Синер. С характерния си директен стил румънският шампион коментира, че италианецът притежава всички необходими качества, за да властва в днешната ера.

„Харесвам днешния тенис. Във всяка ера има големи шампиони – по мое време беше Род Лейвър, сега е Синер. Не е възможно да се сравняват различни епохи. Днес, ако имаш добър сервис и се движиш добре по корта, не ти трябва много повече, за да бъдеш на върха. На мрежата почти не се играе, но Яник е изключително силен точно такъв, какъвто е“, отбеляза Настасе.

Относно зачестилите оплаквания от съвременните тенисисти за прекалено натоварения състезателен календар на ATP, Настасе изрази прагматична и леко провокативна позиция.

„Който играе повече, той и печели повече – толкова е просто. Всичко зависи от твоето ниво. Днес, ако даден състезател отпадне в първия кръг, той има пет дни да се подготви за следващия турнир, докато този, който стига до финала, продължава напред без почивка“, допълни румънската легенда.

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