Българският тандем на седмо място в Световната купа по скокове на батут

Христина Пенева и Катерина Кулешова заеха седмо място в синхронните скокове на световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне.

Българките не успяха да изиграят цялата си комбинация във финала. След допуснатата грешка те получиха оценка от 24.680 точки, която им отреди седмата позиция.

Златните медали спечелиха китайките Синсин Джан и Ю Джан с резултат от 49.690 точки.

Синсин Джан е световна шампионка в синхроните от 2021 година, а на последното световно първенство през 2025-а спечели бронзово отличие в дисциплината.

Ю Джан е световна шампионка за девойки от 2023 година, а през тази година стана шампионка на Азия както индивидуално, така и в синхроните.

На осмо място останаха лидерките в квалификациите София Алиева и Яна Лебедева, които също допуснаха грешка във финала и получиха 5.190 точки. Двете се състезават под неутрален флаг.

В индивидуалната надпревара Христина Пенева не успя да се класира за финала. Възпитаничката на клуб Имидж – Русе завърши на 14-о място, след като в полуфинала получи оценка от 52.080 точки.

С най-висок резултат – 57.500 точки, за финала се класира световната и европейска шампионка Яна Лебедева.

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