Берое постигна убедителен успех срещу Локомотив София на старта

Берое Стара Загора надигра Локомотив София със 77:48 на старта на новия сезон в женското баскетболно първенство. Старозагорки доминираха от самото начало и взеха солиден аванс още на полувремето, когато водеха с 28 точки пред своята публика в зала „Общинска“.

Най-резултатна за успеха бе Александра Петрова с 23 точки, а а Александра Катанич добави 15.

За Локомотив се отличи Ванеса Кокалова с 16 точки.

Следващият мач от шампионата е на 9 октомври между Рилски спортист и Монтана 2003 в Арена СамЕлион в Самоков.

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