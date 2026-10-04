Иво Балабанов и Маринела Нинева спечелиха крос „Скалите“

Националите на България Иво Балабанов и Маринела Нинева спечелиха четвъртото издание на международния шосеен пробег “Скалите”, който се проведе днес по улиците на Белоградчик. И за двамата това е трета победа в надпреварата, като в тандем триумфираха и в първото издание на кроса през 2023-а.

Организатори на състезанието бяха лекоатлетически клуб Свети Георги, сайтът BGathletic.com, фирмите Електрохолд и Еврохолд и община Белоградчик.

Балабанов защити титлата си от миналата година, като бе най-бърз по 5-те обиколки (9750 м). След него завърши друг изявен бегач Николай Кауфман, а трети е Стоян Владков.

Интересно е, че победителят от 2024-а и втори от миналогодишното издание на „Скалите“ Исмаил Сенанджи не успя да завърши, като се отказа на втората обиколка, явно изморен от 5-километровото бягане във Варна преди ден, където завърши втори.

За Нинева пък това бе чудесна тренировка преди старта на софийския маратон следващата неделя. Тя остави далеч зад себе си Билсерин Сюлейман, която и миналата година беше втора след Милица Мирчева. Трета в Белоградчик завърши студентската шампионка Светлозара Грозданова.

Интерес предизвика и участието на баща и дъщеря Желеви, които се състезават от името на клуба, носещ името на легендата в бяганията и техен съответно баща и дядо - Михаил Желев. Жаклин Желева спечели титлата при момичетата до 18 години, а баща й Желязко завърши трети при мъжете ветерани. Той за малко не успя да си спечели и специална награда от организаторите, тъй като не можа да финишира за уговореното време пред друг дългогодишен бегач – Владимир Пановски.

Победител при мъжете ветерани за трети път в историята на пробега стана Красимир Чотов.

В награждаването за поредна година се включиха двама от най-големите родни състезатели в средните и дълги бягания - олимпийската вицешампионка на 800 метра от Монреал 76 Николина Щерева и рекордьорът на България от 2000 до 10 000 метра Евгени Игнатов. Призьорите получиха много награди и от кмета на Белоградчик Боян Минков и от благодетеля на състезанието Асен Христов - председател на надзорния съвет "Еврохолд България" АД.

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