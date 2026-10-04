Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Иво Балабанов и Маринела Нинева спечелиха крос „Скалите“

  • 4 окт 2026 | 19:18
  • 306
  • 0
Иво Балабанов и Маринела Нинева спечелиха крос „Скалите“

Националите на България Иво Балабанов и Маринела Нинева спечелиха четвъртото издание на международния шосеен пробег “Скалите”, който се проведе днес по улиците на Белоградчик. И за двамата това е трета победа в надпреварата, като в тандем триумфираха и в първото издание на кроса през 2023-а.

Организатори на състезанието бяха лекоатлетически клуб Свети Георги, сайтът BGathletic.com, фирмите Електрохолд и Еврохолд и община Белоградчик.

Балабанов защити титлата си от миналата година, като бе най-бърз по 5-те обиколки (9750 м). След него завърши друг изявен бегач Николай Кауфман, а трети е Стоян Владков.

Интересно е, че победителят от 2024-а и втори от миналогодишното издание на „Скалите“ Исмаил Сенанджи не успя да завърши, като се отказа на втората обиколка, явно изморен от 5-километровото бягане във Варна преди ден, където завърши втори.

За Нинева пък това бе чудесна тренировка преди старта на софийския маратон следващата неделя. Тя остави далеч зад себе си Билсерин Сюлейман, която и миналата година беше втора след Милица Мирчева. Трета в Белоградчик завърши студентската шампионка Светлозара Грозданова.

Интерес предизвика и участието на баща и дъщеря Желеви, които се състезават от името на клуба, носещ името на легендата в бяганията и техен съответно баща и дядо - Михаил Желев. Жаклин Желева спечели титлата при момичетата до 18 години, а баща й Желязко завърши трети при мъжете ветерани. Той за малко не успя да си спечели и специална награда от организаторите, тъй като не можа да финишира за уговореното време пред друг дългогодишен бегач – Владимир Пановски.

Победител при мъжете ветерани за трети път в историята на пробега стана Красимир Чотов.

В награждаването за поредна година се включиха двама от най-големите родни състезатели в средните и дълги бягания - олимпийската вицешампионка на 800 метра от Монреал 76 Николина Щерева и рекордьорът на България от 2000 до 10 000 метра Евгени Игнатов. Призьорите получиха много награди и от кмета на Белоградчик Боян Минков и от благодетеля на състезанието Асен Христов - председател на надзорния съвет "Еврохолд България" АД.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Предстои нещо прекрасно!

Предстои нещо прекрасно!

  • 4 окт 2026 | 14:03
  • 10677
  • 9
Нов национален рекорд на копие

Нов национален рекорд на копие

  • 4 окт 2026 | 05:35
  • 2094
  • 1
Адера се завръща в Истанбул, за да защитава титлата си в маратона

Адера се завръща в Истанбул, за да защитава титлата си в маратона

  • 3 окт 2026 | 10:57
  • 613
  • 0
Обявиха тримата финалисти за "Изгряваща звезда на Европа" при мъжете

Обявиха тримата финалисти за "Изгряваща звезда на Европа" при мъжете

  • 3 окт 2026 | 10:43
  • 794
  • 0
От битката със стигмата до световния елит: Вдъхновяващата история на Наоми Корир

От битката със стигмата до световния елит: Вдъхновяващата история на Наоми Корир

  • 3 окт 2026 | 09:06
  • 546
  • 0
Якоб Ингебригтсен триумфира на 1500 метра на собствения си фестивал в Норвегия

Якоб Ингебригтсен триумфира на 1500 метра на собствения си фестивал в Норвегия

  • 3 окт 2026 | 08:46
  • 577
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Всички резултати за Купата на България

Всички резултати за Купата на България

  • 4 окт 2026 | 17:35
  • 69137
  • 36
Окръжният съд в Пловдив обяви "черно тото " като възможен мотив за убийството на Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив обяви "черно тото " като възможен мотив за убийството на Илиян Филипов

  • 4 окт 2026 | 18:19
  • 3412
  • 6
Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

  • 4 окт 2026 | 12:30
  • 30171
  • 206
Лудогорец разби Черно море за едно полувреме, крило блесна с хеттрик

Лудогорец разби Черно море за едно полувреме, крило блесна с хеттрик

  • 4 окт 2026 | 18:49
  • 7726
  • 11
Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

  • 4 окт 2026 | 14:51
  • 11999
  • 20
Играят се още два мача от четвъртия кръг в Лигата на нациите

Играят се още два мача от четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 16:00
  • 17125
  • 1