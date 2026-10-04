Гуардиола може никога да не поеме Англия след скандалите около Ман Сити

Пеп Гуардиола може никога да не поеме националния отбор на Англия заради скандала около финансовите нарушения на Манчестър Сити. Това смята журналистът Гийем Балаге, автор на биографията на испанския специалист, според когото разразилата се полемика е променила перспективите пред евентуално назначение на бившия мениджър на „гражданите“. В интервю Балаге разкри, че Гуардиола е бил близо до това да поеме Англия през 2024 г., но в крайна сметка е предпочел да поднови договора си със Сити, след което Футболната асоциация се насочи към Томас Тухел.

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„В продължение на два месеца Пеп Гуардиола накара Футболната асоциация да чака, за да види дали иска да стане селекционер на Англия. Вместо това той остана в Манчестър Сити и поднови договора си, след което се обърнаха към Тухел. Според мен Гуардиола щеше да бъде кандидат за поста след Тухел“, заяви Балаге. Той обаче смята, че сега английската федерация едва ли би искала да назначи човек, който разделя общественото мнение, а самият Гуардиола може да не желае да поеме националния отбор заради споровете около наследството му във футбола.

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Коментарите идват след решението на независима комисия, която призна Манчестър Сити за виновен по обвиненията за сериозни нарушения на финансовите правила във Висшата лига в периода между 2009 и 2018 г. Няма доказателства Гуардиола да е знаел за предполагаемите нарушения, но испанецът публично застана зад клуба и неговото ръководство. „Искам всеки фен на Манчестър Сити по света да знае, че съм тук – повече от всякога. Винаги съм бил и винаги ще бъда зад моя клуб, ръководството, играчите, служителите и привържениците. Ще преминем през това заедно“, написа той в социалните мрежи. Сити отрича да е извършил нарушения и обжалва решението.

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Снимки: Gettyimages