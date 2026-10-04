Дарина Куманова с 14 точки, Тервил Флоранж спечели българското дерби с Льо Кане

Дарина Куманова и Тервил Флоранж спечелиха "българското дерби" с Дарина Нанева и гостуващия Виртус (Льо Кане) на старта на сезона във френската Saforelle Volstar LNV.

Тервил Флоранж победи трудно Льо Кане с 3:2 (22:25, 25:14, 25:15, 20:25, 17:15) пред 437 зрители.

Дарина Куманова, която е девойка на ЦСКА, но за последно игра в Испания, бе трета по резултатност за успеха с 14 точки (1 ас, 2 блока, 31% ефективност в атака, 24% перфектно и 59% позитивно посрещане - +5).

Световната и европейска шампионка с девойките на България Дарина Нанева бе титуляр за Льо Кане и завърши с 3 точки (1 ас, 33% ефективност в атака - -1).

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