Радо Арсов и Гьозтепе стартираха със загуба

Отборът на Гьозтепе Юпо (Измир), който е воден от бившия старши треньор на Левски София, Радослав Арсов, стартира със загуба в турската Султанлар лига.

Гьозтепе отстъпи като гост на Илбанк с 1:3 (22:25, 22:25, 27:25, 16:25) в мач от първия кръг, който се игра в Анкара.

Китайската националка Юшан Жуан заби 22 точки (2 аса, 3 блока) за Гьозтепе.

Yushan Zhuang’ın sayısıyla setlerde farkı 1’e indiriyoruz 🫶🏻 #GöztepeYuppo #İzmirinSultanları https://t.co/A7nGPyze9a — Göztepe Yuppo (@gozgozvoleybol) October 4, 2026

Ксения Лябодкина добави още 13 точки (2 блока).

Полската националка Малвина Смажек се развихри с 27 точки (1 ас, 2 блока) за Илбанк.

Сара Лозо добави още 17 точки (2 блока).

Maç Sonucu İlbank 3-1 Göztepe Yuppo #GöztepeYuppo #İzmirinSultanları | https://t.co/eMB7I9H8b5 https://t.co/FJGjy9BRcA — Göztepe Yuppo (@gozgozvoleybol) October 4, 2026

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