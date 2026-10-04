Радо Арсов и Гьозтепе стартираха със загуба

Отборът на Гьозтепе Юпо (Измир), който е воден от бившия старши треньор на Левски София, Радослав Арсов, стартира със загуба в турската Султанлар лига.
Гьозтепе отстъпи като гост на Илбанк с 1:3 (22:25, 22:25, 27:25, 16:25) в мач от първия кръг, който се игра в Анкара.
Китайската националка Юшан Жуан заби 22 точки (2 аса, 3 блока) за Гьозтепе.
Ксения Лябодкина добави още 13 точки (2 блока).
Полската националка Малвина Смажек се развихри с 27 точки (1 ас, 2 блока) за Илбанк.
Сара Лозо добави още 17 точки (2 блока).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google