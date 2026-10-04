Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Радо Арсов и Гьозтепе стартираха със загуба

  • 4 окт 2026 | 18:30
  • 709
  • 0
Радо Арсов и Гьозтепе стартираха със загуба

Отборът на Гьозтепе Юпо (Измир), който е воден от бившия старши треньор на Левски София, Радослав Арсов, стартира със загуба в турската Султанлар лига.

Гьозтепе отстъпи като гост на Илбанк с 1:3 (22:25, 22:25, 27:25, 16:25) в мач от първия кръг, който се игра в Анкара.

Китайската националка Юшан Жуан заби 22 точки (2 аса, 3 блока) за Гьозтепе.

Ксения Лябодкина добави още 13 точки (2 блока).

Полската националка Малвина Смажек се развихри с 27 точки (1 ас, 2 блока) за Илбанк.

Сара Лозо добави още 17 точки (2 блока).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Александра Георгиева блести 12 точки при победа на Простейов в Чехия

Александра Георгиева блести 12 точки при победа на Простейов в Чехия

  • 4 окт 2026 | 15:52
  • 637
  • 0
Ива Дудова с 5 точки, Екзаджъбашъ с драматична победа на старта в Турция

Ива Дудова с 5 точки, Екзаджъбашъ с драматична победа на старта в Турция

  • 4 окт 2026 | 15:34
  • 796
  • 0
Левски и ПАОК завършиха реми след технически проблем

Левски и ПАОК завършиха реми след технически проблем

  • 4 окт 2026 | 15:13
  • 738
  • 0
Георги Татаров заби 17 точки, Милано срази Монца с 4:0 в контрола

Георги Татаров заби 17 точки, Милано срази Монца с 4:0 в контрола

  • 4 окт 2026 | 14:59
  • 938
  • 0
Чудесно представяне на Левски София в контролите срещу ПАОК

Чудесно представяне на Левски София в контролите срещу ПАОК

  • 4 окт 2026 | 14:50
  • 894
  • 1
Предстои нещо прекрасно!

Предстои нещо прекрасно!

  • 4 окт 2026 | 14:03
  • 10670
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Всички резултати за Купата на България

Всички резултати за Купата на България

  • 4 окт 2026 | 17:35
  • 69033
  • 36
Окръжният съд в Пловдив обяви "черно тото " като възможен мотив за убийството на Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив обяви "черно тото " като възможен мотив за убийството на Илиян Филипов

  • 4 окт 2026 | 18:19
  • 3293
  • 6
Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

  • 4 окт 2026 | 12:30
  • 30105
  • 206
Лудогорец разби Черно море за едно полувреме, крило блесна с хеттрик

Лудогорец разби Черно море за едно полувреме, крило блесна с хеттрик

  • 4 окт 2026 | 18:49
  • 7618
  • 8
Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

  • 4 окт 2026 | 14:51
  • 11932
  • 20
Играят се още два мача от четвъртия кръг в Лигата на нациите

Играят се още два мача от четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 16:00
  • 17090
  • 1