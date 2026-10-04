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Александра Миланова със 17 точки, Афион обърна Кузейбору в Турция

  • 4 окт 2026 | 18:03
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Александра Миланова със 17 точки, Афион обърна Кузейбору в Турция

Националката Александра Миланова стартира по перфектен начин сезона в турската Султанлар лига.

Миланова и нейният отбор Синада Хотелс Афион Беледийе Юнташ обърнаха като гост Кузейбору с 3:2 (25:22, 19:25, 25:23, 23:25, 15:13) в мач от първия кръг, който се игра пред 1000 зретели.

Александра Миланова показа отличен волейбол и заби 17 точки (2 аса, 28% ефективност в атака, 24% перфектно и 41% позитивно посрещане - +5).

Най-резултатна за Афион стана Севги Солак с 20 точки (2 аса, 1 блок).

Полската националка Юлия Шчуровска бе най-резултатна за домакините с 14 точки (1 ас, 3 блока).

Маргарита Кулиро и Тууба Шеноолу добави по 12 точки за Кузейбору.

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