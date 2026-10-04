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Вратарят на Вердер Бремен напуска лагера на Естония

  • 4 окт 2026 | 17:38
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Вратарят на Вердер Бремен напуска лагера на Естония

Вратарят на Вердер Бремен Карл Хайн се завърна в клуба от лагера на националния отбор на Естония заради мускулни проблеми и ще пропусне мача от Лигата на нациите срещу Исландия във вторник, съобщиха от състава от Бундеслигата в неделя. 24-годишният футболист вече пропусна победата на Естония с 1:0 над Люксембург в събота заради същата травма. Предстои Хайн да премине допълнителни прегледи в Бремен, като не е ясно дали титулярният страж ще бъде готов за мача от Бундеслигата в петък срещу лидера Борусия Дортмунд.

Феликс Агу също е повод за притеснение в Вердер. Фланговият играч трябваше да бъде заменен принудително по време на загубата с 0:7 в приятелския мач срещу Твенте в петък. Очаква се прегледът в понеделник да внесе яснота относно тежестта на мускулната травма. Агу все още не е записал участие през този сезон поради проблеми с физическото състояние.

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Снимки: Gettyimages

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