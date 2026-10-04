Тежки дни за Нисканен

Ийво Нисканен отсъства от лагерите на финландския национален отбор от пролетта насам, а Финландската ски федерация вече обясни причината. Олимпийският шампион е претърпял две операции на ходилото, след като при профилактичен преглед на бенките през май е бил открит меланом.

Здравословното състояние не е единствената причина за отсъствието му. През септември Нисканен обяви раждането на третото си дете — момче, и според предварителния план пропусна есенните лагери. Очаква се той да се присъедини отново към отбора през ноември в Олос. Нисканен обясни как се е стигнало до диагнозата и защо тя е променила плановете му за лятото.

„През май, при преглед на бенките, дерматолог препоръча да бъде отстранена бенка на ходилото ми. Допълнителните изследвания показаха, че става дума за акрален меланом in situ, което наложи втора операция, за да се осигурят достатъчни граници от здрава тъкан около засегнатото място“, казва Нисканен в прессъобщение.

„Мястото, от което беше отстранена бенката, беше трудно, особено предвид факта, че ходилото ми е моят работен инструмент. Заради тези две операции трябваше да приспособя обичайните си тренировки и затова не успях да участвам в летните лагери на националния отбор, както желаех и възнамерявах. Оценявам подкрепата, която старши треньорът Йоаким Абрахамсон ми оказа през лятото, за да оптимизирам подготовката си у дома.“

Според Нисканен ситуацията вече е под контрол, подготовката му се подобрява въпреки прекъсванията и той е напълно съсредоточен върху предстоящото.

„Чакането на резултатите естествено беше напрегнато. Благодарен съм, че отидох навреме на преглед, получих отлични медицински грижи и мога да продължа нормалния си живот и работата си. Няма да коментирам повече здравословното си състояние. Тази есен отсъствах от дейностите на националния отбор според предварителния план заради новия член на семейството ни. Ще се върна към заниманията с националния отбор през ноември в Олос, както беше планирано първоначално“, казва Нисканен.

Моментът е показателен. След няколко сезона на самостоятелна подготовка Нисканен отново се присъедини към националния отбор тази пролет. През същия период между сезоните той се раздели и с дългогодишния си доставчик на ски Fischer. Вместо да прекара лятото с отбора, в крайна сметка се подготвяше у дома.

За Абрахамсон приоритетите в тази ситуация са били ясни още от самото начало.

„Преди всичко в такава ситуация трябва да видим човека зад елитния спортист. Ийво премина през наистина труден период, а същевременно семейството му се увеличи. В подобна ситуация е напълно естествено семейството и личният живот да са на първо място“, казва Абрахамсон.

„За нас беше важно да подкрепяме Ийво, но същевременно да му дадем времето и пространството, от които се нуждае. Поддържахме постоянен и добър диалог, а през този период имах възможност и да се срещна с него. Беше много ценно да се видим и да поговорим за неща извън ските.“

Старши треньорът е оптимистично настроен след видяното от Нисканен през последните седмици.

„Много положително е, че Ийво вече е в добър етап от подготовката си. Виждаме добър напредък и най-вече силно желание да гледа напред. Ще продължим стъпка по стъпка и ще приспособяваме процеса според това, което е най-добро за Ийво и семейството му. Много сме щастливи, че той е част от нашия отбор, и очакваме с нетърпение да продължим заедно по пътя си“, завършва Абрахамсон.

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