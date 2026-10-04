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Милица Мирчева: Конкуренцията в Маратона на София е сериозна и е възможно да видим рекорди

  • 4 окт 2026 | 16:03
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Милица Мирчева: Конкуренцията в Маратона на София е сериозна и е възможно да видим рекорди

Спортният директор на Софийския маратон Милица Мирчева отбеляза сериозния интерес към надпреварата и възможността за рекорди на трасето.

Маратона на София можете да гледате в неделя, 11 октомври, пряко по БНТ 3.

"В момента имаме 12 хил. записани. Това е голямо увеличение спрямо 2024 година, когато имахме 6 хил. души. Новата дистанция е щафета, която ще се състои в неделя. Форматът е с двама души, които бягат полумаратон и времето им се сформира като едно цяло", сподели тя в интервю за предаването "Арена сопрт" по БНТ.

Според нея е напълно възможно да видим рекордни бягания както при мъжете, така и при жените.

"На брой имаме 25 елитни бегача. При мъжете имаме около осем души, които имат резултат между 2:09 и 2:15 часа, което предразполага за рекорд. При жените имаме много силно присъствие. Времето ще бъде хубаво и конкуренцията е сериозна. При жените ще участва Маринела Нинева, която е доказала, че може да ни изненада много приятно", допълни Мирчева.

Освен като спортен директор, Мирчева е и състезател, като ще участва в 5-километровата дистанция.

"Аз ще открия маратона с 5-те километра в съботния ден. Помага, когато човек може да види нещата от две различни гледни точки. Няма промени в маршрута. Нашият спорт е достъпен за всички и всяка година наблюдаваме включване на хора от различни спортове", добави тя.

Част от средства ще бъдат насочени за лечението на 8-годишния Христо Христов в Германия, който страда от детска церебрална парализа.

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