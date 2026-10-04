Рая Млякова заби 31 точки в мач за историята в САЩ

Израсналата в школата на Левски София Рая Млякова записа името си в историята на тима на университета Сейнт Томас.

У дома в Маями Гардънс, Флорида отборът на 20-годишната състезателка на поста посрещач се пребори за трудна, но сладка победа с 3:2 (25:22, 25:21, 20:25, 21:25, 15:11) над "Саутийстърн" в колежанското първенство на САЩ.

Млякова бе в стихията си и записа най-доброто индивидуално представяне в историята на Сейнт Томас с 28 точки от атака. Към тях "синьото" момиче прибави 3 блока и 11 спасени топки.

Победата е 12-а за тима на Рая, като той има и 5 загуби.

Миналата година след трансфера си от Левски София тя стана новак на сезона в Слънчевата конференция.

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