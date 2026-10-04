105-годишен ветеран от ВСВ изпълни химна в залата на Айлъндърс

Едно незабравимо изпълнение винаги заслужава бис.

Старши сержант Доминик Крители, 105-годишен ветеран от Втората световна война, изпълни американския химн „Знаме, обсипано със звезди“ пред пълните трибуни на „Ю Би Ес Арена“ преди първия домакински мач на Ню Йорк Айлъндърс за сезон 2026/27.

Крители и верният му саксофон са гостували и преди в залата, за последно през декември 2025 година.

The Isles had 105(!!) year old World War II veteran Dominick Critelli play the national anthem... and he NAILED IT ❤️ https://t.co/qudLbiOBhZ — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 3, 2026

Очевидно той е бил поканен отново напълно заслужено, защото и в събота вечер вдигна публиката на крака, пише сайтът на NHL. Единствената съществена разлика? Тазгодишната му персонализирана фланелка на Айлъндърс беше с номер 105 вместо с номер 104, който носеше през декември.

След края на изпълнението Крители повдигна шапката си в знак на поздрав към аплодиращата публика, изпаднала във възторг.

105 year old World War II Veteran Dominick Critelli is back to perform the National Anthem on the saxophone at tonight’s home opener! https://t.co/Ka6wD8bhTP — New York Islanders (@NYIslanders) October 3, 2026

Крители е прекарал 151 дни в бойни действия по време на Втората световна война. За службата си е награден с медал за участие в Европейско-африканско-близкоизточната кампания с три бронзови звезди, медал за служба на Американския театър на военните действия, медал за победата във Втората световна война и медал за образцова служба.

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