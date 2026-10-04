Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Ива Дудова с 5 точки, Екзаджъбашъ с драматична победа на старта в Турция

  • 4 окт 2026 | 15:34
  • 451
  • 0
Ива Дудова с 5 точки, Екзаджъбашъ с драматична победа на старта в Турция

Национолката Ива Дудова дебютера с победа в Султанлар лигата при инфарктния успех на ЕкзаджъбашъПерон (Истанбул) като гост над Нилюфер Беледийеспор Бурса с 3:2 (20:25, 19:25, 25:18, 25:19, 15:12).

Ива Дудова направи успешни влизания на смяна през първите две части и така си заслужи старта като титуляр в 3-ия гейм, който беляза началото на пълния обрат за Екзаджъбашъ. Въпреки че не завърши частта и не се появи в игра до края, Ива записа 5 точки за успеха на тима си (38/25% успеваемост/ефективност в атака). С по-малко от гейм игрово време, нашето момиче завърши с по-добри показатели от звездната си конкурентка Екатерина Антропова, която прекара значително повече време на игрището.

Най-резултатни за успеха на Екзаджъбашъ станаха Ебрар Каракурт с 26 точки, Александра Узелац и Камила Вайцел с по 18 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Александра Георгиева блести 12 точки при победа на Простейов в Чехия

Александра Георгиева блести 12 точки при победа на Простейов в Чехия

  • 4 окт 2026 | 15:52
  • 351
  • 0
Левски и ПАОК завършиха реми след технически проблем

Левски и ПАОК завършиха реми след технически проблем

  • 4 окт 2026 | 15:13
  • 550
  • 0
Георги Татаров заби 17 точки, Милано срази Монца с 4:0 в контрола

Георги Татаров заби 17 точки, Милано срази Монца с 4:0 в контрола

  • 4 окт 2026 | 14:59
  • 618
  • 0
Чудесно представяне на Левски София в контролите срещу ПАОК

Чудесно представяне на Левски София в контролите срещу ПАОК

  • 4 окт 2026 | 14:50
  • 610
  • 1
Задава се нещо прекрасно!

Задава се нещо прекрасно!

  • 4 окт 2026 | 14:03
  • 8319
  • 6
Джанлоренцо Бленджини и Милано тръгнаха с ударна победа в Италия

Джанлоренцо Бленджини и Милано тръгнаха с ударна победа в Италия

  • 3 окт 2026 | 23:25
  • 6422
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Куп мачове в битката за Купата на България - валят голове

Куп мачове в битката за Купата на България - валят голове

  • 4 окт 2026 | 16:37
  • 47863
  • 28
Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

  • 4 окт 2026 | 12:30
  • 17908
  • 156
Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата

Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата

  • 4 окт 2026 | 15:55
  • 8664
  • 17
Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

  • 4 окт 2026 | 16:37
  • 403
  • 0
Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

  • 4 окт 2026 | 14:51
  • 4835
  • 7
Започна първият мач от четвъртия кръг в Лигата на нациите

Започна първият мач от четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 16:00
  • 11116
  • 1