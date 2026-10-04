Ива Дудова с 5 точки, Екзаджъбашъ с драматична победа на старта в Турция

Национолката Ива Дудова дебютера с победа в Султанлар лигата при инфарктния успех на ЕкзаджъбашъПерон (Истанбул) като гост над Нилюфер Беледийеспор Бурса с 3:2 (20:25, 19:25, 25:18, 25:19, 15:12).

Ива Дудова направи успешни влизания на смяна през първите две части и така си заслужи старта като титуляр в 3-ия гейм, който беляза началото на пълния обрат за Екзаджъбашъ. Въпреки че не завърши частта и не се появи в игра до края, Ива записа 5 точки за успеха на тима си (38/25% успеваемост/ефективност в атака). С по-малко от гейм игрово време, нашето момиче завърши с по-добри показатели от звездната си конкурентка Екатерина Антропова, която прекара значително повече време на игрището.

Най-резултатни за успеха на Екзаджъбашъ станаха Ебрар Каракурт с 26 точки, Александра Узелац и Камила Вайцел с по 18 точки.

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