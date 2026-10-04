Чудесно представяне на Левски София в контролите срещу ПАОК

Отборите на Левски София за жени и момичета под 18 изиграха по две приятелски срещи в Спортна зала "Левски София".

В първия ден жените, водени от Драган Нешич, се наложиха с 3:1, като и двамата треньори изпробваха различни варианти на съставите си. Най-резултатни за "сините" бяха Джоанна Алкантара с 14 точки и Елена Коларова с 11 (6 блока). Във втората проверка гръцкият отбор победи с 3:1, а за синиятим най-много точки отбелязаха Коларова - 15 (5 блока) и Габриела Жекова - 11.

Момичетата под 18, водени от Денислав Димитров, постигнаха успех и в двете тренировъчни срещи - 3:1 и 4:1.

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