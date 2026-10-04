Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Бахрейн

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Бахрейн, която беше спечелена от Макс Верстапен, който триумфира пред Андреа Кими Антонели и Люис Хамилтън на „Сепанг“ в Малайзия:

Андреа Кими Антонели – 320 точки Джордж Ръсел – 236 Люис Хамилтън – 214 Шарл Леклер – 191 Ландо Норис – 188 Макс Верстапен – 188 Оскар Пиастри – 128 Исак Хаджар – 96 Лиам Лоусън – 65 Пиер Гасли – 41 Арвид Линдблад – 38 Франко Колапинто – 27 Оливър Беарман – 20 Габриел Бортолето – 10 Нико Хюлкенберг – 7 Естебан Окон – 7 Фернандо Алонсо – 7 Карлос Сайнц – 7 Алекс Албон – 5 Юки Цунода – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

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Снимки: Sportal.bg