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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Бахрейн

  • 4 окт 2026 | 13:43
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Бахрейн, която беше спечелена от Макс Верстапен, който триумфира пред Андреа Кими Антонели и Люис Хамилтън на „Сепанг“ в Малайзия:

  1. Андреа Кими Антонели – 320 точки

  2. Джордж Ръсел – 236

  3. Люис Хамилтън – 214

  4. Шарл Леклер – 191

  5. Ландо Норис – 188

  6. Макс Верстапен – 188

  7. Оскар Пиастри – 128

  8. Исак Хаджар – 96

  9. Лиам Лоусън – 65

  10. Пиер Гасли – 41

  11. Арвид Линдблад – 38

  12. Франко Колапинто – 27

  13. Оливър Беарман – 20

  14. Габриел Бортолето – 10

  15. Нико Хюлкенберг – 7

  16. Естебан Окон – 7

  17. Фернандо Алонсо – 7

  18. Карлос Сайнц – 7

  19. Алекс Албон – 5

  20. Юки Цунода – 1

  21. Ланс Строл – 0

  22. Валтери Ботас – 0

  23. Серхио Перес – 0

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия
Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия
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Снимки: Sportal.bg

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