Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Бахрейн

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Бахрейн, която беше спечелена от Макс Верстапен, който триумфира пред Андреа Кими Антонели и Люис Хамилтън на „Сепанг“ в Малайзия:
Андреа Кими Антонели – 320 точки
Джордж Ръсел – 236
Люис Хамилтън – 214
Шарл Леклер – 191
Ландо Норис – 188
Макс Верстапен – 188
Оскар Пиастри – 128
Исак Хаджар – 96
Лиам Лоусън – 65
Пиер Гасли – 41
Арвид Линдблад – 38
Франко Колапинто – 27
Оливър Беарман – 20
Габриел Бортолето – 10
Нико Хюлкенберг – 7
Естебан Окон – 7
Фернандо Алонсо – 7
Карлос Сайнц – 7
Алекс Албон – 5
Юки Цунода – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия
Снимки: Sportal.bg