Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Япония, която беше спечелена от Марк Маркес, който триумфира пред Хорхе Мартин и Марко Бедзеки:
Хорхе Мартин – 333 точки
Марк Маркес – 331
Марко Бедзеки – 284
Педро Акоста – 243
Ай Огура – 237
Фабио Ди Джанантонио – 230
Раул Фернандес – 216
Франческо Баная – 164
Алекс Маркес – 158
Фермин Алдегер – 122
Енеа Бастианини – 116
Лука Марини – 104
Брад Биндър – 99
Диого Морейра – 74
Фабио Куартараро – 66
Франко Морбидели – 57
Йоан Зарко – 48
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 28
Алекс Ринс – 24
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 12
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg