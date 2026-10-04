Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Япония, която беше спечелена от Марк Маркес, който триумфира пред Хорхе Мартин и Марко Бедзеки:

Хорхе Мартин – 333 точки Марк Маркес – 331 Марко Бедзеки – 284 Педро Акоста – 243 Ай Огура – 237 Фабио Ди Джанантонио – 230 Раул Фернандес – 216 Франческо Баная – 164 Алекс Маркес – 158 Фермин Алдегер – 122 Енеа Бастианини – 116 Лука Марини – 104 Брад Биндър – 99 Диого Морейра – 74 Фабио Куартараро – 66 Франко Морбидели – 57 Йоан Зарко – 48 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 28 Алекс Ринс – 24 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 12 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0

Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg