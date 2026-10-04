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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 4 окт 2026 | 09:05
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Япония, която беше спечелена от Марк Маркес, който триумфира пред Хорхе Мартин и Марко Бедзеки:

  1. Хорхе Мартин – 333 точки

  2. Марк Маркес – 331

  3. Марко Бедзеки – 284

  4. Педро Акоста – 243

  5. Ай Огура – 237

  6. Фабио Ди Джанантонио – 230

  7. Раул Фернандес – 216

  8. Франческо Баная – 164

  9. Алекс Маркес – 158

  10. Фермин Алдегер – 122

  11. Енеа Бастианини – 116

  12. Лука Марини – 104

  13. Брад Биндър – 99

  14. Диого Морейра – 74

  15. Фабио Куартараро – 66

  16. Франко Морбидели – 57

  17. Йоан Зарко – 48

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 28

  20. Алекс Ринс – 24

  21. Топрак Разгатлиоглу – 18

  22. Маверик Винялес – 12

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 5

  26. Сомкиат Чантра – 3

  27. Такааки Накагами – 3

  28. Кал Кръчлоу – 0

  29. Йонас Фолгер – 0

  30. Лоренцо Савадори – 0

  31. Микеле Пиро – 0

Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP
Марк Маркес триумфира в Гран При на Япония, но Мартин остава начело в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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