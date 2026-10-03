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Илиана Раева връчи почетен плакет на легендарната Анастасия Генова

  • 3 окт 2026 | 20:10
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Илиана Раева връчи почетен плакет на легендарната Анастасия Генова

По време на Държавното първенство, категория „Елит“ за ансамбли беше почетена една от личностите, оставили ярка и незаличима следа в художествената гимнастика - Анастасия Генова, която тази година отбелязва 80-годишен юбилей.

Името на Анастасия Генова е част от историята на българската художествена гимнастика. Един от най-успешните треньори, посветила десетилетия на спорта, тя е работила с националните отбори, подготвила е множество успешни гимнастички и е част от пътя към големите международни успехи и световната слава на България, но може би най-ценното наследство са хората след нея - възпитаници, специалисти и треньори, които продължават да предават наученото на следващите поколения.

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В поздравителния си адрес президентът на БФХГ Илиана Раева се обърна към именитата треньорка с думите: „За мен и за всички нас е неоценим Вашият принос към художествената гимнастика, като специалист допринесъл със своя професионализъм за просперитета на нашия любим спорт!“

От името на Българска федерация по художествена гимнастика Раева поднесе на Генова почетен плакет и букет - символ на огромната благодарност и признателност към един живот, отдаден на художествената гимнастика.

Към този красив жест се присъединиха и клубове от цялата страна, които уважиха треньорката с подаръци и цветя.

Снимка: БФХГ

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