Българка на полуфинал в Световната купа по скокове на батут

Христина Пенева се класира за полуфинала в индивидуалната дисциплина на Световната купа по скокове на батут за жени в Ричоне, Италия.

Българката получи оценка от 53,950 точки и зае 15-о място в квалификациите, в които участваха 45 състезателки. Пенева намери място сред първите 16 и ще участва в полуфинала утре.

В класирането преди българката са състезателки с медали от олимпийски игри и световни първенства, което подчертава силната конкуренция в квалификациите.

Пенева се класира пред олимпийската шампионка от Париж 2024 Бриони Пейдж. Британката има още сребърен медал от Игрите в Рио де Жанейро през 2016 година и бронз от Токио 2020. Тя завърши квалификацията на 30-о място с 52,020 точки.

Другата българска представителка Катерина Кулешова приключи участието си в квалификациите на 22-ра позиция с 52,800 точки.

С най-висока оценка в квалификациите и с първи резултат за полуфинала е Кацярына Яршова, която се състезава под неутрален флаг. Тя получи 57,070 точки.

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