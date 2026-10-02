Отиде си дългогодишният треньор по спортна гимнастика Кирил Димчев

Българската федерация по гимнастика обяви, че е починал Кирил Димчев – дългогодишен треньор по спортна гимнастика в женското направление, посветил години от живота си на развитието на този красив и труден спорт.

През последните години той беше и гост коментатор на Българската национална телевизия по време на преките предавания на състезанията от Световната купа по спортна гимнастика във Варна, където споделяше своите знания и професионален поглед към изявите на гимнастиците.

От ръководството на Българската федерация по гимнастика изказаха искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които са го познавали и са работили с него.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google