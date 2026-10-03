Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика

Левски завоюва титлата при жените на Държавното първенство за ансамбли

  • 3 окт 2026 | 19:55
  • 289
  • 0
Левски завоюва титлата при жените на Държавното първенство за ансамбли

Първият отбор на Левски завоюва титлата в многобоя при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли, категория Елит, което се провежда в столичната зала "Европа".

Със сбор от 51.308 точки след двете композиции - 24.933 на пет топки и 26.375 на три обръча и два чифта бухалки „сините“ гимнастички се качиха на върха на почетната стълбичка.

СК Илиана заслужи среброто с 48.975 точки (23.675 и 25.300), а София Спорт - 2017 допълни тройката с 48.067 (24.500 и 23.567).

По-рано днес СК Илиана завоюва титлите в многобоя при девойки младша възраст и девойки старша възраст.

Главен съдия на надпреварата е трикратната световна шампионка Мария Петрова.

Утре първенството завършва с финалите на отделните уреди.

Снимка: БФХГ

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Двоен подиум за СК Илиана

Двоен подиум за СК Илиана

  • 3 окт 2026 | 14:42
  • 1070
  • 0
Поредна шампионска титла за СК Илиана

Поредна шампионска титла за СК Илиана

  • 3 окт 2026 | 11:37
  • 721
  • 1
Отиде си дългогодишният треньор по спортна гимнастика Кирил Димчев

Отиде си дългогодишният треньор по спортна гимнастика Кирил Димчев

  • 2 окт 2026 | 17:30
  • 6395
  • 0
Дунев и Йовчев ще участват в конгреса на FIG

Дунев и Йовчев ще участват в конгреса на FIG

  • 2 окт 2026 | 17:26
  • 846
  • 0
Ефросина Ангелова променя стила на Ева Брезалиева в новите ѝ съчетания

Ефросина Ангелова променя стила на Ева Брезалиева в новите ѝ съчетания

  • 2 окт 2026 | 15:42
  • 846
  • 0
Грациите на Нюанс-НСА са държавни шампионки в старшата възраст

Грациите на Нюанс-НСА са държавни шампионки в старшата възраст

  • 2 окт 2026 | 15:31
  • 640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Исландия 3:0 България, блестящ Наумов спаси дузпа

Исландия 3:0 България, блестящ Наумов спаси дузпа

  • 3 окт 2026 | 20:45
  • 49158
  • 353
Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

  • 3 окт 2026 | 15:51
  • 20647
  • 13
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 10509
  • 12
Хърватия 0:7 Англия, Морган Роджърс със седмия гол

Хърватия 0:7 Англия, Морган Роджърс със седмия гол

  • 3 окт 2026 | 20:16
  • 8202
  • 23
Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

  • 3 окт 2026 | 15:55
  • 25948
  • 17
Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

  • 3 окт 2026 | 12:48
  • 13915
  • 119