Поредна шампионска титла за СК Илиана

Златната серия продължава! След триумфа в категория “А“, СК Илиана отново е на върха при ДМВ – този път в категория “Елит“ на Държавното първенство за ансамбли. Две различни композиции, две силни изигравания и един шампионски сбор. С 5 въжета и 5 топки момичетата събраха 42.925 точки (20.900 + 22.025) и заслужиха още една държавна титла за клуба.

Среброто е за Левски 1 с 41.075 точки (19.950 + 21.125), а Левски-Триадица 2 допълни почетната стълбичка с 38.650 точки (19.975 + 18.675).

Снимка: Фейсбук БФХГ

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