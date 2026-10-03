Първи финал за България на Световната купа по скокове на батут в Италия

Двойката Христина Пенева и Катерина Кулешова се класира за финала при синхроните на Световната купа по скокове на батут в Ричоне, Италия.
Българките постигнаха резултат от 41.700 точки, който им осигури място сред осемте най-добри дуета.
Българка на полуфинал в Световната купа по скокове на батут
При синхронните двойки лидерството е за състезаващите се с неутрален статут Лейла Алиева и Яна Лебедева, които постигнаха 50.190 точки.
По-рано днес силно представяне на Христина Пенева я класира за полуфиналите на индивидуалната надпревара. Тя събра 53.950 точки и намери място сред най-добрите 16.
Във възрастовата група 17–21 години България ще бъде представена от Марияна Узунова, Калоян Петров и Пресиян Въндев.
Полуфиналите и финалите са в неделя, 4 октомври.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google