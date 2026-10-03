Първи финал за България на Световната купа по скокове на батут в Италия

Двойката Христина Пенева и Катерина Кулешова се класира за финала при синхроните на Световната купа по скокове на батут в Ричоне, Италия.

Българките постигнаха резултат от 41.700 точки, който им осигури място сред осемте най-добри дуета.

Българка на полуфинал в Световната купа по скокове на батут

При синхронните двойки лидерството е за състезаващите се с неутрален статут Лейла Алиева и Яна Лебедева, които постигнаха 50.190 точки.

По-рано днес силно представяне на Христина Пенева я класира за полуфиналите на индивидуалната надпревара. Тя събра 53.950 точки и намери място сред най-добрите 16.

Във възрастовата група 17–21 години България ще бъде представена от Марияна Узунова, Калоян Петров и Пресиян Въндев.

Полуфиналите и финалите са в неделя, 4 октомври.

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