Двоен подиум за СК Илиана

СК Илиана продължава силното си представяне на Държавното първенство за ансамбли - категория “Елит“. При девойките старша възраст вторият отбор на клуба грабна златото, а първият състав добави и бронз към отличията. Илиана 2 беше най-силният ансамбъл в многобоя и със сбор от 43.625 точки (22.075 - 5 топки; 21.550 - 5 ленти) заслужи шампионската титла.

Левски 2 завоюва среброто с 42.525 точки (22.000 - 5 топки; 20.525 - 5 ленти), а Илиана 1 затвори призовата тройка с 41.150 точки (21.775 - 5 топки; 19.375 - 5 ленти).

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