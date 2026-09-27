Във ФК Девня изреваха от съдийството

Фратрия II (Варна) се наложи с 1:0 над гостуващия му ФК Девня. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

Дубълът на Фратрия с минимална победа в нервен двубой

Николай Кателиев, треньор на гостите, коментира пред клубния му сайт.

„Наистина не знам как е възможно подобно ръководене на мача. Всички на стадиона видяха нарушението в нападение срещу нашия защитник, но не и главният съдия. Играта продължи и именно след тази ситуация падна голът за Фратрия. Моето мнение е, че играхме добре, имахме положения, но загубихме. Да, винаги, когато загубим и не сме играли добре – ще го признаем. Яд ме е, когато играем добре и с едно такова решение се влияе на крайния резултат. През цялото време футболистите на противниковия отбор ни провокираха, псуваха ни, ритаха ни без топка. Съдията подминаваше доста от ситуациите. Вдигна по един червен картон… само че не разбрах защо изгони нашия футболист“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google