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Етрополе обърна Героя

  • 3 окт 2026 | 19:09
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Етрополе обърна Героя

В Етрополе, едноименния тим се наложи с 2:1 над Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига. Силно първо полувреме за гостите. Мартин Тошев материализира предимството с попадение, половин част от началото. Още положения пропиляха футболистите на Героя. След почивката, домакините достигнаха до победния обрат за няколко минути. Първо Димитър Видев изравни в 48-ата. В 53-ата пък Даниел Димитров реализира за окончателното 2:1. После гостите тръгнаха да изравняват, а съперника им провеждаше опасни контраатаки.

Снимка: ПФК Етрополе – фейсбук

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