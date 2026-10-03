Титла освободи корейски футболисти от военна служба

Тимът на Южна Корея победи домакина Япония с 1:0 и спечели за четвърти пореден път златния медал във футбола при мъжете на Азиатските игри.

Ъм Джи-сон от „Суонзи Сити“ отбеляза победния гол в 61-ата минута, а в 79-ата удар на Хисацугу Ишии от Япония стреля в гредата и домакините бяха лишени от възможността да изравнят. Южна Корея успя да задържи преднината си до края и да стигне до победата.

Спечелването на златния медал на Азиатските игри осигури освобождаване от задължителната военна служба за южнокорейските футболисти, които иначе щяха да бъдат призовани. Всички физически годни мъже в Южна Корея трябва да отбият най-малко 18 месеца военна служба, но могат да получат освобождаване, ако спечелят златен медал от Азиатските игри или медал от Олимпийски игри, независимо от неговия цвят.

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