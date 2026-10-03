Легенда в снукъра и билярда обяви, че страда от Паркинсон

Една от най-великите състезателки в историята на снукъра и билярда – Алисън Фишър, разкри, че е диагностицирана с ранен стадий на болестта на Паркинсон. Поради здравословното си състояние 58-годишната англичанка взе решение да сложи край на професионалната си състезателна кариера.

Фишър остава в историята със своите седем световни титли при жените по снукър между 1985 и 1994 година, както и с над 60 триумфа в турнири от женския тур. Впоследствие тя премина от зеленото към синьото сукно и постигна изключителни успехи и в билярда, спечелвайки си прозвището Херцогинята на гибелта. През 2022 година бе удостоена с отличието Член на Ордена на Британската империя и бе приета в Залата на славата на снукъра.

В свое изявление в социалните мрежи Фишър сподели подробности за състоянието си и мотивите зад взетото решение:

„Имам много лична новина, която вече съм готова да споделя. Миналата година бях диагностицирана с ранен стадий на болестта на Паркинсон. Реших известно време да запазя това в тайна, тъй като ми трябваше време да осмисля какво означава диагнозата за мен, за живота ми и, разбира се, за моята кариера.

Спортовете с щека са огромна част от моя живот. Имах невероятния късмет толкова много години да се състезавам на най-високо ниво в играта, която обичам, да обикалям света, да срещам великолепни съпернички и да създам приятелства за цял живот.

Тъй като Паркинсонът започна да се отразява на прецизността, необходима ми за елитния спорт, взех изключително трудното решение да се оттегля от професионалните турнири. Това може да е краят на една глава, но със сигурност не е краят на моя път в спортовете с щека.

Обичам тази игра толкова силно, колкото винаги, и планирам да остана дълбоко свързана с нея – чрез треньорска дейност, коментари, участие в „Леджъндс ъф дъ Кю“, публични изяви и други проекти, които с нетърпение очаквам да споделя с вас.

Повече подробности относно диагнозата и решението ми можете да откриете в новия брой на списание „Билиардс Дайджест“, както и в изданията на „Леджъндс ъф дъ Кю“.

Най-важното за мен е да благодаря на всички, които ме подкрепяха през цялата ми кариера. Съобщенията, приятелствата, спомените и окуражаващите думи значат за мен повече, отколкото можете да си представите. Предстоят още много хубави моменти.“

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