Мърфи преживя болезнено напомняне за финала в "Крусибъл"

Шон Мърфи преживя болезнено напомняне за финала в „Крусибъл“ през миналия сезон, след като отново загуби от У Идзъ в решаващ фрейм — този път с 4:5, а световният шампион се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Шънджън в Китай.

Мърфи сигурно е изпитал усещане за дежавю, защото, точно както в Шефилд през май, получи ранен шанс в последния фрейм, но не успя да се възползва. След това трябваше да остане на стола си, докато талантливият 22-годишен У направи великолепен брейк. През юли англичанинът загуби с 5:6 от превърналия се в негов кошмар У и на четвъртфиналите на Шанхай Мастърс.

Сега четвъртият в световната ранглиста У се класира за интригуващ сблъсък с Джъд Тръмп в събота, като победителят ще се изправи на финала срещу Юен Съдзюн или Джими Робъртсън. Началото на сезона беше сравнително тихо за У — това е първото му преминаване отвъд осминафиналите на ранкинг турнир. Сега обаче той достигна деветия ранкинг полуфинал в кариерата си и може да очаква потенциално епичен двубой с Тръмп.

Мърфи поведе с 3:2 след брейкове от 104, 98 и 68 точки, но У спечели следващите два фрейма със серии от 94 и 121, за да излезе напред с 4:3. Китайският ас имаше отлична възможност да спечели мача в осмия фрейм, но пропусна кафявата за победата в един от ъгловите джобове откъм болк линията, а съперникът му разчисти масата за 4:4.

В началото на решаващия фрейм Мърфи вкара червена и синя, но след това, при неудобна позиция с мост над други топки, изтъни прекалено червена към един от горните ъглови джобове. У вкара червена от средна дистанция и постави началото на великолепен брейк от 117 точки.

„Определено изпитвам огромно напрежение всеки път, когато играя срещу него. Мисля, че и двамата се поставяме под голямо напрежение“, заяви У. „Усещах, че и двамата много искахме да победим другия, което доведе до някои грешки. Но отново успях да запазя самообладание в решаващия момент, така че с нетърпение очаквам следващия мач срещу Джъд. Най-важното в последния фрейм е психическата нагласа.

Срещу Тръмп ще бъде трудно и точно това прави двубоя вълнуващ. Той безспорно е един от най-добрите играчи в света през годините. Затова наистина обичам да играя срещу него. Винаги се радвам да се изправям срещу големи играчи и да се уча от тях.“

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