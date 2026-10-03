Китаец ще играе на финала в Шънджън

Юен Съдзюн надделя над Джими Робъртсън с 6:5 в напрегнат полуфинал и се класира за първия си финал в ранкинг турнир на дебютното издание на Откритото първенство на Шънджън. 26-годишният китаец участваше едва в третия си ранкинг полуфинал, а гарантираните му още преди днешния мач 34 500 паунда вече представляваха най-голямата сума от награден фонд в кариерата му.

В утрешния финал той ще се изправи срещу сънародника си и световен шампион У Идзъ или срещу шампиона от „Крусибъл“ през 2019 година Джъд Тръмп. Залогът ще бъде голямата награда от 177 000 паунда, а титлата ще спечели първият, достигнал десет фрейма.

Загубата ще бъде трудна за преглъщане за Робъртсън. Той пропусна възможността да добави втора ранкинг титла към трофея от „Европейския Мастърс“, който спечели през 2018 година. Турнирът обаче бележи осезаемо подобрение във формата на англичанина. Той спечели пет мача в надпреварата, докато във всички останали турнири от сезона, взети заедно, имаше само три победи.

Юен изглеждаше по-уверен в накъсаното начало на двубоя. При изоставане от 0:2 Робъртсън получи възможност да спечели първия си фрейм, но пропусна кафява топка, която щеше да му осигури успеха в него. Юен го наказа с разчистване и открадна фрейма по черната за аванс от 3:0. Робъртсън успя да спре негативната серия, като спечели продължилия 41 минути четвърти фрейм и се оттегли на почивката с изоставане от само два фрейма — 1:3.

След подновяването на играта нивото се повиши. Робъртсън намали изоставането си с още един фрейм, а след това направи последователни сенчъри брейкове от 100 и 102 точки. Така той спечели четири поредни фрейма и за първи път поведе — с 4:3. Юен отвърна с брейкове от 64 и 62 точки, спечели следващите два фрейма и се доближи само на един от победата при 5:4. Робъртсън обаче намери сили за серия от 62 точки в десетия фрейм и вкара мача в решаваща партия.

Последният фрейм напомняше повече на първата половина от двубоя и продължи 50 минути, изпълнени с напрежение. Всичко се реши около последната червена топка. Докато Юен контролираше фрейма, Робъртсън го постави в труден снукър. Англичанинът натрупа 41 точки от фаулове и обърна резултата в своя полза.

Предимството му обаче се оказа краткотрайно. Юен на свой ред постави снукър, Робъртсън не успя да уцели топката и остави удобна позиция на съперника си. Юен разчисти до розовата, за да подпечата победата.

Световният №33 Юен заяви: „Напрежението беше огромно през целия мач, още от момента, в който излязох да играя. Усещах, че играя съвсем различно в сравнение с предишните няколко двубоя. Макар постоянно да си повтарях да не мисля за това, понякога мозъкът ти просто инстинктивно и подсъзнателно се връща към тези мисли.

Толкова много различни чувства се смесиха. Има щастие, но и усещането колко трудно е било всичко и през колко изпитания съм преминал през годините. Предполагам, че в известен смисъл това е своеобразен отговор, който давам на самия себе си след всички тези години. Толкова много емоции се събраха наведнъж и накрая вероятно просто не успях да ги овладея.

Разбира се, публиката ме подкрепяше много през целия мач днес. Независимо дали изоставах, или бях направил брейк, с който да задмина съперника си по точки, зрителите ме аплодираха много сърдечно. Затова искам да благодаря и на тях.

Имам чувството, че първият ми ранкинг финал дойде малко късно. От пандемията през 2020 година насам годините бяха доста трудни и не ми беше лесно. Затова след всичкото това време просто се надявам да имам с какво да възнаградя собствените си усилия.“

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